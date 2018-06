Quinieleros responden a BPS: "No somos evasores"

Los integrantes de Quinieleros Unidos de Rocha respondieron a los dichos del presidente del Banco de Previsión Social (BPS), Heber Galli, quien días atrás sugirió que los quinieleros deberían registrarse como "unipersonales" y que si la actividad no da ganancias era "harina de otro costal".

Juan Altez, integrante de ese gremio, dijo a El País que sí están registrados en la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas pero que no lo están en BPS porque falta una clasificación para su trabajo.

"No somos evasores, estamos tratando de pagar nuestros tributos, peleando para poder estar totalmente legal", señaló Altez.

Días atrás, integrantes de Quinieleros Unidos de Rocha se reunieron con la presidenta de la comisión de Hacienda de Diputados, Bettiana Díaz, para encontrar una solución y lograr que los corredores aporten a BPS, tengan la correspondiente cobertura médica y puedan recibir "algo" de jubilación.

El integrante del gremio dijo a El País que la reunión fue "muy positiva" y destacó la buena disposición de Díaz.

Respecto a los dichos de Galli y del diputado Alfredo Asti, Altez comentó: "Fue un error, se confundieron pero quedó todo aclarado, la Comisión se dio cuenta y ya se les hizo llegar una nota a los dos. Está todo bien".

Sin embargo, aún no se ha encontrado una solución para regularizar su situación. Según Altez, el objetivo es poder realizar una reunión tripartita entre los quinieleros, BPS y la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas y que tenga como nexo a Bettiana Díaz.

"Queremos ver qué ámbito podemos crear para que los corredores —que son los más vulnerables porque son los que trabajan a la intemperie— puedan aportar, tener su cobertura social y jubilarse, aunque sea con algo mínimo", señaló Altez.

Asimismo, el integrante del gremio comentó que si bien su objetivo era modificar esta situación a través de una ley, la comisión de Hacienda de Diputados les propuso actuar de forma más rápida a través de un decreto.

"Esperamos llegar a buen puerto, queremos una solución que contemple a esa gente que hace años que trabaja mal sin que su trabajo sea reconocido", opinó Altez. Además, el miembro de Quinieleros Unidos de Rocha dijo que "aunque no le guste a muchos políticos", los juegos de quinielas existen hace más de 70 años y sin embargo, nadie apostó por ellos en este tiempo.

"Nosotros no hemos aportado porque no se nos ha exigido y no se nos ha exigido porque no tenemos ni un lugar ni una clasificación adecuada en BPS. No sabemos qué tipo de trabajadores somos", sentenció.

Por último, Altez respondió a Galli y dijo que, tanto quinieleros como corredores están registrados en la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas porque "es imposible vender sin registro. Allí pagamos una patente y se puede encontrar toda nuestra historia laboral", concluyó.