La radiográfía de los que compran afuera vía web

Las compras al exterior por Internet en Uruguay se rigen bajo una franquicia que permite que cada mayor de 18 años pueda hacer hasta tres envíos al año, siempre que no supere los US$ 200 en la factura ni los 20 kilos de peso (cada una de ellas). Si se cumplen estas condiciones, ese paquete llegará libre de impuestos de importación.

El año pasado, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) redujo la cantidad de envíos al año exonerados de impuestos de cuatro a tres (antes ya la había reducido de cinco a cuatro).

¿Cómo, qué y cuánto compraron los uruguayos por este régimen en 2017?

El informe "El régimen de encomiendas postales internacionales" elaborado por la Asesoría de Política Comercial del MEF dio algunas pistas.

"En el año 2017 el total de paquetes ingresados al amparo de la franquicia tributaria, aumentó respecto al año anterior totalizando una cantidad de 339.333 envíos, representando un valor total de US$ 36 millones", indicó el MEF.

Eso implicó un 7,3% más de paquetes que en 2016 por un monto 18,8% superior.

"El año 2017 mantuvo la tendencia al aumento en el número de usuarios, que se explica fundamentalmente por el ingreso de nuevos usuarios al uso de la modalidad expresa. La cantidad de personas que hicieron uso de la franquicia ya sea bajo la modalidad expresa o no expresa, ascendió durante el año 2017 a 177.369 usuarios, de los cuales solo el 4% realizo envíos bajo ambas modalidades (expresa y no expresa)", señaló el informe. Hay 25% más usuarios que en 2016.

La modalidad no expresa permite traer encomiendas por hasta US$ 50, pero no se acumula con el otro régimen. Es decir, una misma persona puede traer tres paquetes por año (en una u otra modalidad).

Eso lleva además, a que la compra promedio sea de US$ 106 al año. Si se observa lo que ocurre en cada modalidad, el gasto promedio es de US$ 130 en la modalidad expresa y de US$ 22 en la no expresa, en ambos por debajo de los máximos permitidos de US$ 200 y US$ 50. "Llama la atención el bajo promedio en valor de los envíos, dados que los cambios establecidos a partir del año 2016 buscaron simplificar el procedimiento aduanero y dar certidumbre a los usuarios, de forma de poder hacer un uso más eficiente del monto franquiciado".

Cada usuario tiene un promedio de 1,9 envíos al año. A su vez, solamente el 33% de los usuarios completó su cupo anual de tres envíos. Mientras, el 41% de los usuarios solamente realizó un envío en 2017.

Este fue uno de los argumentos del MEF para bajar la cantidad máxima permitida de cuatro a tres envíos por año.

La Cámara Nacional de Comercio y Servicios y los shoppings han sido muy críticos con el régimen por entender que es "competencia desleal". Sin embargo, el director de la Asesoría de Política Comercial del MEF, Juan Labraga defendió en agosto del año pasado a este régimen, porque sirve "para arbitrar precios en el mercado doméstico, lo que facilita a que los márgenes del mercado doméstico no sean tan elevados o altos".

¿Qué compraron los uruguayos en el exterior por esta franquicia? En 2017 el 41% de la mercadería fue clasificada dentro del rubro "Vestimenta y manufacturas textiles".