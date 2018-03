Radiografía de las Mipymes: cómo surgen y se financian

Las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes) uruguayas estuvieron bajo el microscopio. Una encuesta encargada por la Dirección Nacional de Artesanías, Pequeñas y Medianas Empresas (Dinapyme) del Ministerio de Industria (MIEM) brinda una radiografía de la situación de estas firmas en el país.



Pero primero, ¿cómo se definen a estos tres tipos de organizaciones? Según consta en un adelanto de la tercera edición de la “Encuesta Nacional de Mipymes” -a la que accedió El País-, los microemprendimientos son aquellos que emplean entre una y cuatro personas y tienen ventas anuales por hasta unos US$ 250.000. En el caso de las empresas pequeñas, ocupan a entre cinco y 19 trabajadores y no superan los US$ 1,25 millones. En tercer lugar, las medianas ocupan ente 20 y 99 personas y venden como máximo US$ 9,3 millones por año.



Uno de los hallazgos indicados en el relevamiento es que aumentó la cantidad de estas firmas en Uruguay. Según el Registro Permanente de Actividades Económicas (RPAE) del Instituto Nacional de Estadística (INE) en 2015 -último año del que se tienen datos- había en el país 151.910 emprendimientos de esta naturaleza. Esto marca un incremento de 11% frente al dato de 2011.



La encuesta dice que esto se debió “fundamentalmente a un crecimiento de los segmentos de microempresas, del sector comercio y de aquellas instaladas en el interior del país”.



Del total de Mipymes registradas, el 85% son microemprendimientos, el 12% pequeñas empresas y el 3% restante medianas.



¿Cómo nacieron estas firmas? La mayoría de las Mipymes fueron creadas por sus propietarios actuales (esto alcanza al 85% de las empresas de este tipo). En tanto, el 8% la compró y el 6% la heredó.



Las respuestas obtenidas, además, permiten conocer que el grueso de las microempresas (en concreto, el 88%) fue fundada por su dueño actual. Esta cifra cae en el caso de las pequeñas y medianas empresas (66% y 67%, respectivamente).



Por otra parte, casi nueve de cada diez firmas nacidas en los últimos cinco años (89%) fueron creadas por sus dueños actuales, guarismo que desciende a 86% para las que se formaron entre 2007 y 2012 y a 52% para las que lo hicieron previo a 1981.



Esto confirma, indica el documento, que “el sector Mipyme se caracteriza por empresarios fundadores de sus empresas”.



Además, también se puso la lupa en qué fuentes de financiamiento habían utilizados estas empresas para dar el puntapié inicial a sus negocios. Para ello, no se tuvo en cuenta a las firmas que fueron heredadas.



Así, se conoció que el 81% de los emprendimientos usó capital propio para iniciar sus actividades. Esto muestra una suba de cinco puntos porcentuales en comparación con la encuesta previa.



La otra cara de la moneda es que los préstamos de familiares o amigos perdieron peso como fuente de financiamiento (pasaron de 19% en 2012 a 14% en 2017).



En tanto, la incidencia de los préstamos bancarios sigue en niveles “bajos”, marca la investigación, al ser el 8%.



De acuerdo a lo que indica el escrito, “la escasa relevancia” que los préstamos bancarios “han tenido en el conjunto del sector se encuentra asociada a la baja penetración que tiene entre las microempresas (7%)”. Más allá de esto, añade, “ha representado una fuente de financiamiento para constituir buena parte de las pequeñas y medianas empresas (13% y 14%, respectivamente), así como para aquellas cuya forma de constitución se basó en la adquisición o compra (11%)”.



El director de la Dinapyme, Rafael Mendive, destacó en diálogo con El País varios de los hallazgos del trabajo, como los aspectos vinculados al acceso al crédito de estos emprendimientos y el aumento del uso de herramientas financieras por parte de las mismas.

Macrocefalia.

Si se observa a qué sectores de actividad pertenecen estas empresas, servicios (con 51% de las firmas) y comercio (39%) concentran la mayoría.

Los resultados de la encuesta también dan cuenta de la ubicación geográfica de estos emprendimientos. “Como sucede con la mayor parte de los indicadores de actividad en Uruguay, los datos reflejan la macrocefalia estructural capitalina que concentra el 50% de las Mipymes”, indica el trabajo del MIEM. Más allá de esto, agrega, ese número cayó respecto a la última edición de la encuesta (2012), cuando la cifra ascendía a 53%.



“Este nuevo guarismo (…) confirma la tendencia presente en las distintas ediciones de la encuesta: aumenta el peso de las Mipymes del interior, lo cual es un resultado relevante y sumamente alentador en términos de desarrollo territorial”, sostiene el documento.

Antigüedad.

Asimismo, la información recogida también releva la antigüedad de este tipo de empresas. En promedio las Mipymes tienen diez años, pese a que esto “esconde diferencias sustanciales al considerar el tamaño” de las firmas. Las microempresas, por ejemplo, tienen en promedio nueve años, mientras que en el caso de las pequeñas empresas ese número trepa a 15 años y en el de las medianas hasta 22 años.

En tanto, a la hora de dar cuenta de la naturaleza jurídica de estos emprendimientos, el 65% son unipersonales y el 16% sociedades de responsabilidad limitada.