Este es el ranking de quienes más cobran por publicación en Instagram en el mundo

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

En las redes sociales, algunas personas cobran a las empresas y organizaciones por hacer publicaciones patrocinadas. Básicamente, usan su cuenta como medio para que las compañías publiciten sus productos o servicios. Ahora, ¿cuál es el famoso que gana más? Se trata del futbolista portugués Cristiano Ronaldo, que recibe US$ 1,6 millones en promedio por publicación en Instagram.

La empresa Hopper HQ realizó un ranking de las personas con mayores ingresos en Instagram en 2021.



Dwayne "La Roca" Johnson quedó en el segundo lugar, ya que recibió US$ 1,5 millones por posteo y tiene 249 millones de seguidores en Instagram.



La lista se realiza desde 2017 y por primera vez en la historia una Kardashian o Jenner no se posicionó dentro de los primeros tres puestos, se indica.



En 2021, Ariana Grande escaló dos lugares y quedó en el tercer puesto, agrega. Ganó US$ 1,5 millones por publicación y tiene 247 millones de seguidores.

Kylie Jenner quedó en el cuarto puesto, con un promedio de US$ 1,49 por publicación y 244 millones de seguidores. Dentro de la familia Kardashian Jenner es la que tiene el mayor ingreso por posteo.



Le siguen en el ranking Selena Gómez con US$ 1,46 millones por posteo y 240 millones de seguidores, Kim Kardashian con US$ 1,4 millones y 231 millones de seguidores, y Lionel Messi con US$ 1,16 millones y 223 millones de seguidores.



En el octavo lugar quedó Beyoncé con US$ 1,14 millones y 189 millones de seguidores, en el noveno Justin Bieber con US$ 1,1 millones y 180 millones de seguidores, y en el décimo Kendall Jenner con US$ 1 millón y 171 seguidores.