Mieres afín a extensión de edad de retiro y a jubilarse de un sector, pero trabajar en otro

El ministro de Trabajo y Seguridad Social, Pablo Mieres, dijo que la reforma de la seguridad social sería "razonable" que incluya una aumento de la edad de retiro, aunque debería contemplar la expectativa de vida de las personas que está asociada al nivel socioeconómico. También afirmó que es partidario de igualar mecanismos para que personas se puedan jubilar de un sector de actividad pero seguir trabajando en otro.

Actualmente la Comisión de Expertos en Seguridad Social (CESS) definida en la Ley de Urgente Consideración trabaja para presentar en mayo un proyecto de ley que pueda enviar el Poder Ejecutivo al Parlamento para su discusión en el segundo semestre de 2021.

"Yo creo que hay cosas que hay que modificar, nosotros tenemos una extensión de la expectativa de vida muy significativa, obviamente eso implica revisar el momento en que una persona puede retirarse", dijo Mieres en entrevista con el semanario PuentesUy. Según Mieres los 60 años "hace años era una edad de retiro, pero hoy es muy discutible porque uno tiene energía y vitalidad y no es lo mismo una persona de 60 años ahora que hace 30 años, tiene más perspectiva de vida y por lo tanto es razonable pensar en una extensión de la edad de retiro".



De todas formas planteó que esa extensión debe analizarse bajo "una peculiaridad que esta surgiendo en el debate del grupo de expertos y me parece interesante, que es que la expectativa de vida es diferencial por nivel socioeconómico; la gente de nivel socioeconómico más bajo tiene expectativa de vida más corta que la de nivel más alto y eso deberíamos tenerlo en consideración con respecto a las edades de retiro porque en realidad la edad de retiro está en relación a la cantidad de años de vida que tenés por delante al retirarte entonces no puedo hacer tabla rasa como si fuera todo igual".

Mieres también planteó la posibilidad de jubilarse por un sector de actividad, pero seguir trabajando por otro para igualar las posibilidades de todos los trabajadores. "Yo soy hincha de la posibilidad de compatibilizar jubilación con actividad. Hoy es prácticamente una regla que no podés seguir trabajando en nada aunque no es así porque si te jubilas por una caja podes seguir trabajando por otra entonces hay sectores que tienen privilegios, porque vos podés jubilarte por la Caja de Profesionales, pero seguir aportando al BPS, pero dentro del BPS no", dijo. Y añadió: "Bueno eso hay que revisarlo para poder darle la oportunidad a los trabajadores que simplemente aportan al BPS para que puedan jubilarse por un área, como industria y comercio, y puedan seguir aportando por la caja civil o lo que fuere o distintas combinaciones por tipo de actividad".



A la pregunta de si las AFAP van a tener mayor protagonismo, Mieres respondió que "sí". Planteó que "el régimen mixto llegó para quedarse y no tengo dudas al respecto con la idea de que tenés un pilar de solidaridad intergeneracional, pero después tenés otro de ahorro individual obligatorio y podría haber otro de ahorro voluntario y generar múltiples modalidades y a su vez ir a una modalidad de convergencia entre las distintas Cajas para, sin perjuicio de que hay diferencias y las heterogeneidades hay que respetarlas, incorporar algunas normas que vayan convergiendo en cuanto a que ciertas reglas sean comunes con independencia del servicio de seguridad social que estás recibiendo".