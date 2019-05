Las razones detrás de la fuerte caída en las ventas de vehículos 0 kilómetro

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Durante el periodo enero-abril se vendieron un 20.9% menos de vehículos nuevos en comparación con el 2018, según datos divulgados esta semana por la Asociación del Comercio Automotor (ACAU). A su vez, solo en abril bajó la comercialización un 28,9% con respecto al mismo mes del año pasado. ¿Cuáles son los factores que expliquen la baja? ¿Cómo ven los empresarios del sector automotor las cifras?



En cuanto a la compra-venta de autos 0 kilómetro en el periodo enero-abril del 2019, se vendió un total de 9.154 unidades, lo que significa una diferencia del 24.5% con en el 2018. “La caída probablemente esté asociada a la suba del tipo de cambio”, explicó a El País Alejandro Cavallo, director de economía y finanzas en Equipos Consultores. Para el economista, una de las consecuencias inmediatas del aumento del dólar es el encarecimiento de estos bienes (que se venden en dólares) al mirarlos desde los ingresos de un trabajador que son en pesos. “Asimismo, afecta las expectativas de las personas: hay más incertidumbre y un mayor resguardo sobre las decisiones de consumo”, dijo.



En el primer trimestre del 2018 el poder adquisitivo en dólares creció ya que la moneda estadounidense se redujo un -1,43% mientras que el Índice Medio de Salarios (IMS) subió un 0,28%. Pero, si se toma el mismo período en el 2019, el dólar aumentó un 3,11% más que el IMS que creció un 0,27%. Es decir, los bienes que están nominados en dólares, se encarecen al considerarlos en pesos. Si bien aún no está el dato de los salarios en abril, esa tendencia se profundiza ya que durante el mes la moneda estadounidense aceleró su suba y en el primer cuatrimestre aumentó un 8%.



“Aunque durante los últimos seis meses el Índice de Confianza del Consumidor (que elabora la Cátedra SURA de la Universidad Católica y la consultora Equipos) tuvo una leve mejora, eso no quiere decir que tenga que aumentar la venta de autos”, dijo Cavallo. El especialista explicó que la mejora se debe a que el país está pasando por un periodo electoral. “Aunque parece una contradicción, los componentes que mejoran la confianza del consumidor son aquellos que están relacionados con las expectativas. Es por eso que, aunque aumente la confianza, la compra de autos puede bajar como consecuencia del tipo de cambio”, agregó.



Desde el sector empresarial, Alberto Bernheim, integrante de la Asociación de Concesionarios de Marcas de Automotores (Ascoma), también encuentra en la suba del valor de la moneda estadounidense una de las causas de la disminución de las ventas. A su vez, entiende que la situación política y económica del país influye en la decisión de compra de automóviles. “Una persona no va a cambiar el auto si no se sabe quiénes van a ser los nuevos gobernantes o si el país tiene un déficit fiscal. Ambas cosas generan miedo en la población y no realizan compras grandes como puede ser un auto o reformar una casa”, expresó a El País. Además, cree que, aunque haya personas que poseen el dinero para hacer la compra, se resguardan y esperan condiciones “más favorables”.



Ignacio Paz, gerente de la Asociación del Comercio Automotor del Uruguay (ACAU) coincide en que el incremento del precio del dólar explica la situación actual del sector. El empresario también expresó que la situación económica del país está estancada y que eso afecta al sector de manera directa.