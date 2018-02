Recaudación de Aduanas creció en 2017 a US$ 3.000 millones

La "segunda caja" del Estado, recaudó en 2017 1,9% más en términos reales (es decir descontado el efecto de la inflación) que en 2016 y alcanzó los US$ 3.000 millones.

Se trata de la Dirección Nacional de Aduanas, que después de la Dirección General Impositiva (DGI) es el organismo que más ingresos genera a las arcas del Estado.

En 2016 los ingresos de Aduanas habían sido menores a los de 2015, pero en 2017 se dio un incremento de 8,6% (1,9% real) sobre 2016 para totalizar $ 86.443,7 millones (US$ 3.017,3 millones), según cálculos de El País en base a cifras del organismo.

Para tener una referencia, la DGI recaudó $ 350.938 millones (unos US$ 12.249 millones) por tributos, devolvió impuestos por $ 35.643 millones (US$ 1.244 millones), por lo que obtuvo neto $ 315.295 millones (unos US$ 11.005 millones).

La Aduana es responsable de recaudar 29 tasas, impuestos, gravámenes, certificados (en la mayoría de los casos para otros organismos) por tres regímenes: importación, exportación y mercadería en tránsito.

De ellos, 14 son solamente pagados por importaciones, 10 solo abonados por exportaciones, dos únicamente pagados por mercadería en tránsito y tres abonados por los tres regímenes.

Pese a esa variedad de impuestos, tasas, etc., la recaudación de Aduanas está muy concentrada. De hecho, en 2017 solo un tributo, el IVA (que lo pagan exclusivamente las importaciones), explicó el 64,3% de los ingresos de Aduanas.

Si se miran los cinco principales impuestos (además del IVA, están el Imesi, el anticipo de Impuesto a la Renta de las Actividades Económicas, el Impuesto Único Aduanero y la Tasa Consular) fueron responsables del 87,4% de los ingresos de Aduanas en 2017.

De los que son específicos aduaneros, los dos que más recaudaron fueron el Impuesto Único Aduanero con $ 4.163,3 millones (US$ 145,3 millones y la Tasa Consular con $ 3.455,1 millones (US$ 120,6 millones).

Hasta 2017, el porcentaje de la Tasa Consular era de 2% aplicado sobre el valor en aduana de los bienes importados, independientemente del origen de estos. Desde el 1° de enero de este año, el porcentaje dejó de ser único y pasó a depender del origen de la mercadería, para financiar parte del gasto adicional (mediante mayor recaudación) dispuesto en la Rendición de Cuentas pasada.

Así, a las importaciones de productos amparadas en el Mercosur se les aplica una tasa de 3%, para el resto de los bienes la tasa es de 5%, independientemente de su país de origen. Están exonerados los bienes que ingresan en régimen de Admisión Temporaria, el petróleo crudo y la importación de bienes de capital de uso exclusivo en los sectores industrial, agropecuario y pesquero. Así como también los productos procedentes de México en el marco del Tratado de Libre Comercio con ese país.

Comercio.

El grueso de la recaudación de Aduanas proviene de las importaciones. En 2017 ese régimen pagó $ 83.603,7 millones (US$ 2.918,2 millones) en los diversos tributos, tasas, gravámenes. Eso fue 1,7% más en términos reales que en 2016. Las importaciones (sin considerar petróleo y derivados) se incrementaron 1,4% en 2017 frente al año anterior.

Por exportaciones Aduanas recaudó $ 1.775,9 millones (US$ 62 millones), en este caso fue 1,3% menos en términos reales que en 2016. En 2017 las exportaciones aumentaron 9,2% frente al año previo y tras dos años de caídas.

En tanto, por mercadería en tránsito el organismo recibió $ 1.064 millones (US$ 37,1 millones). Aquí hubo un salto de recaudación de 34,7% en términos reales frente a 2016.

En 2017 se procesaron 2.427.725 DUA (Documento Único Aduanero), un 4,8% más que en 2016. El DUA, es un formato único estándar para la declaración de las operaciones aduaneras de entrada, salida y tránsito de mercaderías.