Recaudación de impuestos tuvo la menor suba desde 2002 y totalizó casi US$ 11.700 millones

Alineada a lo que sucede con la economía -que estuvo prácticamente estancada en 2019-, la recaudación de la Dirección General Impositiva (DGI) quedó casi estable (+0,2%) en 2019 respecto a 2018. Si bien se recuperaron en algo los ingresos por impuestos al consumo (tras haber bajado en 2018), la caída de la recaudación de los tributos a la renta (vinculada a empresas y no residentes) llevó a a esa estabilidad a nivel general.

Según el informe que la DGI publicó ayer, la recaudación bruta en el año llegó a $ 412.503 millones -unos US$ 11.691 millones al tipo de cambio promedio de 2019- una leve suba de 0,2% en términos reales (descontada la inflación).



Esta es la menor suba de la recaudación desde el año 2002 (cuando cayó 7,8%). La anterior databa de 2015 cuando los ingresos del organismo habían crecido 1%.



En comparación con 2018, hubo siete meses del año pasado en los que la recaudación creció (entre 0,6% y 7,8%), cuatro en los que descendió (entre -0,8% y -12,4%) y uno en el que permaneció estable.

Por su parte, la recaudación neta (los ingresos menos las devoluciones de tributos) cayó 1% en 2019 respecto a 2018 para totalizar $ 366.397 millones (unos US$ 10.384 millones). Es la primera caída en los ingresos netos de DGI desde 2002 (cuando bajó 8,4%).



¿Qué pasó en 2019?

Los impuestos al consumo totalizaron $ 225.713 millones en 2018 -unos US$ 6.397 millones-, significando más de la mitad de la recaudación del fisco (54,7%) y subiendo 0,6% en términos reales en relación al año anterior.



Eso marca una recuperación respecto a la caída de 1,5% de 2018. Esa suba estuvo asociada a una mejora en la expectativa de los consumidores (la confianza del consumidor mejoró en 2019 según el índice que elaboran Equipos Consultores y la Universidad Católica).



Por IVA ingresaron $ 186.539 millones -unos US$ 5.287 millones- un 0,8% más en términos reales, con aumento del IVA interno (+1,2%), estabilidad del IVA importaciones (0%) y baja del IVA mínimo (-1,5%). El IVA es el principal tributo que administra la DGI al aportarle 45,2% de los ingresos totales.

Personas realizando trámites en la oficina de la DGI. Foto: Fernando Ponzetto

A su vez, bajaron 0,6% los ingresos por Imesi al recaudarse $ 39.174 millones -US$ 1.110 millones-. En este caso, subió lo recaudado por Imesi a venta de naftas (+2,7%) y hubo baja en el resto de las categorías: bebidas (-3,6%), automotores (-4,6%), tabaco y cigarrillos (-5%) y el resto de productos (-0,1%). El Imesi representó el 9,5% de la recaudación en 2019.



Por los impuestos a la renta ingresaron $ 153.289 millones -unos US$ 4.344 millones- a las arcas de la DGI durante 2019, con una baja en términos reales de 0,8% frente al año previo, y representando el 37,2% de la recaudación del fisco.



Esa menor recaudación se explicó fundamentalmente por la caída en los ingresos del Impuesto a la Renta de las Actividades Empresariales (IRAE), ante un escenario desafiante para las empresas en términos de suba de costos.



El IRAE recaudó $ 57.474 millones (US$ 1.629 millones), un 4,3% menos en términos reales que en 2018. Este tributo explicó el 13,9% de los ingresos del organismo en 2019.



El otro impuesto a la renta que tuvo una caída en su recaudación fue el que se cobra a los no residentes (IRNR), que embolsó $ 5.627 (US$ 159 millones) millones en 2019, un 1,2% menos en términos reales que en 2018. El tributo representó 1,4% de la recaudación total.

Dirección General Impositiva. Foto: Fernando Ponzetto

Del otro lado, el Impuesto a la Renta de las Personas Físicas (IRPF) aumentó 1,3% sus ingresos en términos reales para totalizar $ 77.007 millones (US$ 2.183 millones) en 2019. Este tributo fue el segundo en importancia recaudatoria, con 18,7% del total.



Dentro del IRPF, la categoría I (rentas del capital) tuvo una recaudación 3,2% menor que en 2018 con un total de $ 10.012 millones (US$ 284 millones). El IRPF categoría II (rentas del trabajo) elevó 2% sus ingresos hasta $ 66.995 millones (US$ 1.899 millones). Mientras el IRPF por rentas del trabajo explicó $ 16,30 de cada $ 100 recaudados por la DGI, el IRPF por rentas del capital supuso $ 2,40.

Los ingresos por el Impuesto de Asistencia a la Seguridad Social (IASS) aumentaron 3,5% en 2019 para un total de $ 11.184 millones (US$ 317 millones). El IASS que pagan los jubilados explicó el 2,7% de los ingresos de la DGI.



El restante tributo a la renta, el que grava las enajenaciones de bienes agropecuarios (Imeba), tuvo una suba de 2,9% en sus ingresos con un total de $ 1.997 millones (US$ 57 millones), el 0,5% del total.