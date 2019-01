Recaudación: ¿Qué señales da la caída del IVA y cuánto se llevó el IRPF al trabajo?

Este contenido es exclusivo para nuestros suscriptores.

En línea con los síntomas que arroja la economía —que está en desaceleración o casi estancada según coinciden los analistas—, la recaudación de la Dirección General Impositiva (DGI) creció mínimamente el año pasado (1%) por el impulso de los impuestos a la renta y una retracción en la comparación interanual de los tributos al consumo.

La evolución a la baja del IVA (principal impuesto al consumo) "va en línea con lo que muestra la realidad de los negocios y las empresas", comentó a El País la analista de PwC, Mercedes Comas. El miércoles la Cámara Nacional de Comercio y Servicios (CNCS) informó que en 2018 las ventas se redujeron y durante las fiestas hubo "caídas en todas las ramas".

Según el informe que la DGI publicó ayer, la recaudación bruta (descontada la devolución de impuestos) en el año llegó a $ 342.999 millones —unos US$ 11.156 millones al tipo de cambio promedio de 2018— y esto significó un aumento en términos reales (descontada la inflación) de 1%.

En 2017 lo embolsado por el fisco había crecido 6,2% frente al 2016, empezado a regir a principio de aquel año un ajuste fiscal definido por el gobierno.

En comparación con 2017, hubo siete meses del año pasado en los que la recaudación creció (entre 1% y 7,6%) y cinco en los que descendió (entre -1,3% y -5,9%). Pero el dato acumulado a 12 meses se ha desacelerado en las últimas ocho mediciones, desde abril (7,6%) hasta diciembre.

Los impuestos al consumo totalizaron $ 208.012 millones en 2018 —unos US$ 6.766 millones—, significando más de la mitad de la recaudación del fisco (54,5%) y cayendo 1,5% en relación al año anterior.

Efectos de la elección en las decisiones de consumo Alejandro Cavallo de Equipos dijo que históricamente "el ciclo electoral influye positivamente en los indicadores de confianza o expectativas, y eso termina generando cierta mejoría del consumo". Igualmente, ese impulso ha venido decayendo ya que el nivel más alto ocurrió previo a la primera presidencia de Tabaré Vázquez (2005), siendo inferior antes que asuma José Mujica y en el segundo período del actual mandatario. De pasar que la elección repercuta positivamente en las decisiones de consumo, haría que la desaceleración pronosticada para 2019 "no sea tan fuerte", indicó Cavallo. Una encuesta de KPMG mostró que un 75% de los empresarios no ve atractiva la oferta electoral. Asociado a esto, el analista de Equipos señaló que "ya debería empezar a verse una mejora de la confianza (de los consumidores) y todavía no lo notamos", lo que podría revelar que esa misma sensación domina a la población en general, aunque pidió esperar a marzo para una evaluación definitiva.

A esa retracción se llegó porque hubo bajas interanuales en los dos principales tributos. Por IVA ingresaron $ 171.484 millones —unos US$ 5.577 millones— cayendo lo embolsado 0,9% en términos reales, con reducciones del IVA importaciones (-8,1%) y el que pagan las pequeñas empresas (-1,5%), y un aumento del IVA interno (2,9%). También descendió 3,9% el Imesi al recaudarse $ 36.528 millones —unos US$ 1.188 millones—, con bajas en todas las categorías —bebidas -5,8%; automotores -19,9%: combustibles -0,8%; cigarrillos -0,1%; y el resto de productos -4,6%—.

Comas hizo foco en la disminución del IVA en noviembre y diciembre, ya que varió -4,1% y -9,1% respectivamente en la comparación interanual.

"Suelen ser meses fuertes de la actividad comercial, sumado a la proximidad de la temporada turística. Quizás esto marca una alerta sobre lo que puede ser el último trimestre del año, donde no descartamos una caída del Producto Interno Bruto (PIB)" que ha tenido en el último tiempo al consumo como uno de los motores de crecimiento, analizó.

A la evolución del IVA pueden sumarse como factores de retracción en el consumo lo mencionado por la CNCS, la caída de casi 20% en el año de las ventas de vehículos cero kilometro, la baja de la recaudación anual de Aduanas de 3,9% —llamada la segunda caja del Estado, luego de la DGI— y el Ministerio de Turismo que estima una caída del 30% de argentinos en la actual temporada de verano.

Ayer en su Informe de Política Monetaria del cuarto trimestre, el Banco Central vio "señales mixtas" sobre la evolución del PIB en el último período del 2018. "Se observa cierta debilidad en los indicadores relacionados al consumo y caídas en las importaciones de bienes intermedios, mientras que se verifica un aumento en las exportaciones y una mejora en algunas ramas industriales. No es de esperar cambios significativos en la tendencia del PIB", manifestó.

El especialista en temas de consumo de la consultora Equipos, Alejandro Cavallo, expresó a El País que hay "un deterioro general de los distintos indicadores de confianza y en los datos particulares del mercado", lo que redunda en "un semblante negativo de los consumidores".

Hace unas semanas, Cavallo había revelado que los sondeos de mercado mostraban un cambio de hábito en los consumidores, que tienen "menos fidelidad con las marcas, prestan más atención a los precios y las promociones, y hacen más búsquedas de precios online".

Este panorama lo lleva a pronosticar un cuatro trimestre "malo para el consumo, no con caída en los datos del PIB (que se conocerán en marzo) pero sí una desaceleración fuerte", y una realidad "bastante regular, con crecimientos magros" del gasto de los hogares en la primera mitad de 2019.

Para la analista de PwC "no hay ningún fundamento que apuntale" una mejora del consumo en 2019. "El mercado de trabajo pese a un último dato alentador terminó el 2018 con una caída en el empleo respecto al 2017; hubo una baja del salario real en los últimos meses aunque pudo ser por las demoras en los Consejos de Salarios, pero proyectamos un mantenimiento del salario durante el año; y el mercado de crédito vive una retracción", repasó.

Por IRPF al trabajo ingresó 4,6% más al fisco

Los impuestos a la renta brindaron $ 143.179 millones —unos US$ 4.657 millones— a las arcas de la Dirección General Impositiva (DGI) durante el 2018, con un aumento en términos reales de 4% frente al año previo, y representando el 37,5% de la recaudación del fisco.

Dentro de estos tributos, el de mayor participación fue el IRPF categoría II (al trabajo) que embolsó $ 60.877 millones —unos US$ 1.980 millones— y creció 4,6% en la comparación interanual. El IRPF categoría I (al capital) recaudó $ 9.576 millones el año pasado —unos US$ 311 millones—, elevando 5,2% el nivel del 2017.

El IASS que pagan los pasivos recaudó $ 10.009 millones en 2018 —unos US$ 325 millones— con un crecimiento anual de 10%, el IRAE que pagan las empresas sobre su ganancia neta dio al fisco $ 55.631 millones —unos US$ 1.809 millones— y subió 2,5% frente al año anterior, el Impuesto a la Enajenación de Bienes Agropecuarios (Imeba) embolsó $ 1.800 millones —unos US$ 58,5 millones— con un aumento interanual de 8,3%, mientras que por el Impuesto a la Renta de No Residentes (IRNR) ingresaron $ 5.287 millones —unos US$ 172 millones— con una caída de 1,8% en la comparación con 2017.

Por otra parte, dentro de los tributos a la propiedad el Impuesto al Patrimonio fue el de mayor incidencia, con $ 19.132 millones volcados al fisco —unos US$ 622 millones— y una caída interanual de 6,8%. El Impuesto a las Transmisiones Patrimoniales embolsó $ 1.983 millones —unos US$ 64,5 millones— y bajó 6,8% frente al 2017, al tiempo que el Impuesto de Primaria que recaudó la DGI por primer año dio $ 2.967 millones —unos US$ 96,5 millones—. Por multas, recargos y convenios ingresaron a la Impositiva $ 3.851 millones —unos US$ 125 millones—, un 12,4% más que el año anterior.