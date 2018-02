Recaudación de la tasa Consular saltó 136% por cambio

La recaudación de la tasa Consular (que pagan las importaciones) saltó 136,5% en enero respecto a igual mes del año pasado. La explicación: la suba de la misma definida en la Rendición de Cuentas que entró a regir en 2018.

Según un informe del Monitor de Comercio Exterior de la consultora PwC (en base a datos de la Dirección Nacional de Aduanas), la tasa Consular recaudó US$ 19,4 millones en enero, cuando en igual mes de 2017 habían sido US$ 8,2 millones.

"Desagregando por origen de la mercadería, China fue el país que generó mayor recaudación en el mes, seguido por Brasil, Argentina y Estados Unidos", expresó.

Los ingresos por la tasa Consular cobrada a las importaciones de China crecieron 165% en enero respecto al mismo mes de 2017 y totalizaron US$ 5,3 millones. En el caso de Brasil, ese aumento fue de 100% y la recaudación totalizó US$ 3,4 millones. Los pagos por las importaciones de Argentina fueron 53,8% más altos hasta US$ 2 millones y en el caso de EE.UU., fueron 200% mayores para un total de US$ 1,5 millones.

El informe de PwC recordó que previo a enero de este año, el porcentaje de la tasa Consular era de "2% aplicado sobre el valor en aduana de los bienes importados, independientemente del origen de estos. Sin embargo, en base a los cambios establecidos en la mencionada ley, a partir del 1° de enero del 2018, el porcentaje deja de ser único y pasa a depender del origen de la mercadería en cuestión".

A las importaciones de productos amparadas en el Mercosur "se les aplica una tasa cuya cuantía es de 3% (sobre el valor en aduanas), mientras que para los restantes bienes es de aplicación una tasa de 5%, independientemente de su país de origen", explicó el reporte.

Las excepciones propuestas en la ley, las cuales están exentas del pago de la tasa Consular, "son los bienes que ingresen en régimen de Admisión Temporaria, el petróleo crudo y la importación de bienes de capital de uso exclusivo en los sectores industrial, agropecuario y pesquero. Así como también los productos procedentes de México" en el marco del acuerdo comercial con ese país.