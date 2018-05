Recompra de acciones es récord en EE.UU.

En los primeros tres meses del año esa recompra alcanzó US$ 158.000 millones entre las empresas incluidas en el grupo del S&P 500, informó el diario. La suma será mayor cuando se completen los datos del 15% de las empresas de ese índice que aún no han informado sus resultados trimestrales.

Al proyectar los datos, se trataría del mayor monto en un trimestre registrado hasta ahora si se tienen en cuenta los registros sobre este tema, que comienzan en1998.

El Journal afirma que parte de esta recompra surge de la reforma fiscal impulsada por la Casa Blanca el año pasado y promulgada en diciembre, que incluye ventajas tributarias para la repatriación de capitales.

El diario indica que gracias a esta recompra las empresas afectadas han visto cómo suben sus títulos en el mercado bursátil. Apple, por ejemplo, anunció la semana pasada un programa de recompra de acciones por unos US$ 100.000 millones y al cierre de marzo pasado recuperó ya US$ 22.760 millones. Los títulos subieron 4,4% al día siguiente del anuncio, y acumularon un 13% en la semana.

El periódico recoge críticas por el hecho de que ese dinero no se esté utilizando para temas como investigación y desarrollo o la modernización de equipos técnicos, y el hecho de que el efecto más inmediato sea la revalorización de las acciones (lo que beneficia a los accionistas vía dividendos). "Es descabellado e inmoral", afirmó la semana pasada el número dos del consorcio Berkshire Hathaway, Charles Munger.

Cuando lanzó su proyecto de reforma tributaria, el presidente de EE.UU., Donald Trump, aseguró que una de las metas era reducir la carga fiscal de las empresas para generar más empleo en el país.

Al cierre de marzo pasado, Apple era la primera empresa en recompra de acciones, seguida de la farmacéutica Amgen (US$ 10.700 millones), Bank of America (US$ 4.860 millones) y el grupo bancario JPMorgan Chase (US$ 4.670 millones). EFE