Record histórico: la empresa uruguaya que vale más de US$ 10.000 millones

La empresa tecnológica de pagos uruguaya dLocal no para de marcar hitos: tras ser el primer “unicornio” del país (empresas con una valuación igual o superior a los US$ 1.000 millones sin haber salido a bolsa de valores) el 15 de septiembre, el miércoles de esta semana obtuvo US$ 617,4 millones con su oferta pública inicial y llevó su valor a poco más de US$ 6.100 millones, el jueves debutó en el Nasdaq de la Bolsa de Nueva York, llevando su valor a US$ 9.500 millones y ayer volvió a romper una barrera.

Es que en la víspera al cierre del mercado en Wall Street, dLocal tenía una valorización bursátil de US$ 10.111 millones. Es decir, en nueve meses, multiplicó su valor casi por 10 (valía US$ 1.200 millones cuando se convirtió en el primer unicornio uruguayo).

En la segunda jornada de cotización, la acción de dLocal cerró a US$ 34,52, un 6,6% más que el cierre del jueves. Incluso durante el día alcanzó un máximo de US$ 38,78 por acción. Si se compara con el precio de la acción cuando comenzó a cotizar en bolsa, el aumento es de 64% en dos días (valía US$ 21 al inicio del mercado bursátil el jueves).



“Fundamos dLocal cuando nos dimos cuenta de lo complejo que resultaba para los comerciantes hacer negocios en los mercados emergentes, y que los consumidores de esas regiones querían el mismo nivel de servicio que experimentan los clientes de Estados Unidos y Europa. Estamos construyendo un puente sencillo y sin fisuras entre los comerciantes de todo el mundo y los mercados emergentes, abriendo puertas y oportunidades para llegar a los mercados poco penetrados, pero muy prometedores”, dijo el CEO de dLocal, Sebastián Kanovich en su discurso el jueves.

La plataforma única de dLocal permite a los comerciantes contar con una única solución de pago integrada (aceptar pagos, enviar pagos y liquidar fondos a nivel mundial).



La empresa cuenta con clientes como Microsoft, Spotify, Amazon y Didi.