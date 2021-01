Tras récords en la jornada que asumió Joe Biden, Wall Street abrió con ligeras subidas

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Wall Street abrió este jueves con ligeras subidas y el Dow Jones de Industriales, su principal indicador, ganaba un 0,10% tras los récords del día anterior coincidiendo con la investidura de Joe Biden como presidente de Estados Unidos.

Cinco minutos después de la apertura, el Dow Jones ganaba 32,53 puntos y se situaba en 21.220,91 unidades, mientras que el selectivo S&P 500 progresaba un 0,05% o 1,96 enteros, hasta 3.853,81 puntos.

Por su parte, el índice compuesto del mercado Nasdaq, en el que cotizan las principales tecnológicas, ganaba un 0,17% o 22,38 unidades, hasta 13.479,63 enteros.

El parqué neoyorquino se mantenía en verde tras el triple récord con el que el miércoles cerraron sus principales índices, propulsados por el inicio de la administración de Biden. El ahora presidente ha prometido un plan de estímulo de US$ 1,9 billones para apoyar la economía frente a la crisis causada por la pandemia del COVID-19.

Los inversores también esperan que el demócrata agilice las vacunaciones contra el coronavirus y que ello permita una recuperación económica más rápida.



Todo ello, hizo que la de Biden fuera la mejor jornada bursátil en una toma de posesión estadounidense en los últimos 36 años.



Los avances, aunque mucho más ligeros, continuaban hoy a pesar de unos datos de desempleo que muestran que la recuperación sigue siendo muy lenta en el país.



La semana pasada, la cifra semanal de solicitudes de subsidio por desempleo en Estados Unidos bajó a 900.000, frente a los 926.000 trámites de la primera semana de enero.



A comienzos de 2020, el promedio semanal de solicitudes del subsidio por desempleo rondaba los 205.000 trámites, y la cifra saltó a 6,8 millones en la última semana de marzo cuando la pandemia del COVID-19 impactó en el mercado laboral estadounidense.



A partir de entonces, la cifra fue cayendo, pero comenzó a repuntar en noviembre y por ahora se mantiene en niveles muy altos.



Algunos analistas apuntaban también a la posibilidad de que el día termine con retrocesos en Wall Street, dadas los altos niveles que se han alcanzado últimamente, que podrían estar sobrevalorando a algunas empresas.



Por sectores, lideraban las subidas esta jornada las empresas de bienes de consumo no esenciales, las de servicios de comunicaciones y las tecnológicas, mientras que los mayores retrocesos eran para las inmobiliarias, las energéticas y las de bienes esenciales.



Entre los 30 valores del Dow Jones destacaban las ganancias de Travelers (5,92%), McDonald's (2,97%) y Nike (2,47%), mientras que las pérdidas más importantes eran para JPMorgan Chase (-2,09%) y Chevron (-1,48%).



En otros mercados, el petróleo de Texas retrocedía a US$ 52,98 el barril, el oro bajaba a US$ 1.865,4 la onza, el rendimiento del bono del Tesoro a 10 años ascendía al 1,113% y el dólar perdía frente al euro, con un cambio de 1,214.