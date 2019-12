El recorte del gasto público en base al “jardinero de Ancap” y el “elefante” de la seguridad social

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

"Mi tía me pregunta si Lacalle Pou será (Mauricio) Macri, y le digo que no porque el Frente Amplio no es el kirchnerismo. En Argentina (el gobierno de Macri) recibió un déficit de 7,5% del PIB y (Jair) Bolsonaro en Brasil (cuando asumió) del 8,5% del PIB”, señaló ayer el director ejecutivo de Ceres, Guillermo Tolosa.

En un desayuno del centro de estudios, el economista brindó una visión distinta sobre el ajuste fiscal planteando un análisis “estratégico” para definir dónde hacer los recortes, y se refirió al “elefante en la sala” en materia del gasto, en referencia a la reforma de la seguridad social.



Al comienzo analizó el proceso electoral que derivó en el triunfo de la coalición liderada por Luis Lacalle Pou, y sostuvo que en la campaña “no hubo promesas gratis”, los candidatos “con matices hablaron de austeridad fiscal” y no existieron planteos “de reinventar el Uruguay”. Por todo esto, subrayó que “nuestra elección no genera miedo en el mundo”, como en Argentina donde creció 600 puntos el riesgo país tras las PASO (elecciones primarias).



“Estas son las buenas noticias, pero se vienen desafíos -el principal es el fiscal- para la clase política, porque se deberán hacer reformas”, afirmó.



“Nos jugamos una parada importante, no hay necesidad de alarmismos” porque si bien el déficit fiscal actual es alto -está en 4,7% del PIB en los 12 meses a octubre, y en los meses previos fue el mayor registro en 30 años- “los déficits ya no son lo que eran en el mundo”, principalmente por el proceso de tasas de interés bajas en los últimos años, agregó.



Ese tono de matizar entre diagnósticos positivos y otros de mayor alarma, dominaron el discurso de Tolosa.

Analizó que el crecimiento del déficit ocurrido este año siguió una tradición histórica, porque siempre en el quinto año de gobierno sube cerca de un punto del Producto. La diferencia fue que en 2019 “hubo un punto de partida más alto”.



En referencia a “la herencia” que recibirá el próximo gobierno, señaló que “la madurez de la deuda uruguaya” (en alusión al plazo de los vencimientos) es la mejor del mundo emergente, a diferencia de Argentina que previo a que la economía “se desplomó” tenía muchos vencimientos de corto plazo. Pero también apuntó que “la deuda bruta de Uruguay es alta, es el quinto más vulnerable entre los emergentes y el tercero entre los países con grado inversor”.



Por esto último, el director de Ceres advirtió que “si la deuda sigue una trayectoria ascendente vamos a la pérdida del grado inversor”.



En esa línea, expresó que “tenemos una situación vulnerable” y debe tenerse en cuenta que “pueden venir malas noticias del exterior” que impacten en el país, por lo que no puede “perderse la confianza de los mercados, es como sacar al genio de la lámpara”.



Ajuste.

Por el panorama descripto, Tolosa sostuvo que “es el momento de hacer un ajuste fiscal, aunque la economía este débil”. Estimó que esa reducción del gasto debería estar en torno a 1,6 puntos del PIB, de una magnitud menor a ajustes hechos en el pasado, aunque advirtió que en Ceres “vemos que la dificultad (de implementar el recorte del gasto) está subestimada, es mucho el esfuerzo que hay que hacer”.



En ese sentido, analizó que “a nivel internacional está demostrado que los gobiernos de coalición tienen un déficit fiscal más alto”, porque deben negociar las medidas y pueden terminar perdiendo fuerza.



Asoció esto con que Lacalle Pou es “uno de los tres presidentes en 100 años de historia del país con menos peso o más débiles” en términos legislativos, en función de la cantidad de bancas propias (del Partido Nacional) que tiene.

Luis Lacalle Pou durante discurso en la Unión de Exportadores. Foto: Leo Mainé.

“Estamos en una situación política delicada, con una situación social externa peligrosa. Está comprobado que las protestas se contagian y hay poca tolerancia al descontento por parte de las sociedades” en el mundo, indicó Tolosa.



También puso el foco en que en el pasado, cuando Uruguay procesó otros ajustes, había factores para “echarles la culpa” como la inflación, el nivel de las tasas o la presencia del Fondo Monetario Internacional (FMI).



Tolosa supo trabajar en el FMI y recordó que “pase 10 años de mi vida haciendo ajustes fiscales”, y aseguró que los tecnócratas que deben implementarlos (los ministros de Economía) “reciben tomates de todos lados, nunca un piropo”.



Sin embargo, cumplen un rol necesario si el ajuste va en la dirección correcta, y comparó su función con la de un operario de un tren al que le comunican que va a atropellar a cinco personas, y tiene los reflejos para redirigir el recorrido matando únicamente a una. “Aunque hiciste lo correcto, vas a ir preso”, resumió.

Seguidamente, utilizó la metáfora del “jardinero de Ancap” para presentar los riesgos que puede conllevar un recorte del gasto en términos de descontento social y pidió al público “ponerse en el lugar” del protagonista del relato.



“Azucena Arbeleche (futura ministra de Economía) ha puesto como ejemplo de despilfarro que Ancap contrató 17 jardineros y estamos de acuerdo que es algo a solucionar. A uno de esos jardineros le dicen ‘tenemos un problema de déficit, es un agujero gigante, te tenemos que echar’. Por qué a mí se va a preguntar, si yo hice bien mi trabajo y deje el jardín divino. Mientras el señor que me contrató, que tomó una pésima decisión, está tranquilo y no lo van a echar porque es presupuestado. Ese jardinero es el eslabón más débil de la cadena y paga con el 100% de su ingreso por decisiones previas de gente irresponsable”, comentó.



Agregó a la historia el hecho que el jardinero “va a ir un día por la calle y va a ver a alguien en un auto último modelo, que va a una cafetería a pagar un precio absurdo, y se va a preguntar ‘sí había un problema de toda la sociedad por qué lo pagué yo y no le pidieron nada a él’”. La respuesta es porque hubo “un ajuste del gasto, no del ingreso”, indicó.

Arbeleche habla ante la Unión de Exportadores; Lacalle Pou escucha. Foto: Leonardo Mainé

Tolosa dijo que la sociedad “es injusta” con el protagonista del relato y reflexionó: “No hay ajuste que sea justo, va a ser injusto, desigual, pero imprescindible”. Pidió “tener sensibilidad” por estos casos y “ponerse en el lugar del otro, pensando cómo minimizar su descontento para que no sea un agente de desestabilización social”.



La propuesta del director de Ceres es “hacer las cosas que debemos hacer, pero encararlas de una forma distintas”. Su planteo es “un encare estratégico” del recorte del gasto, viendo al ajuste “no como un trago amargo sino como una oportunidad de repensar al Estado, para ser un país más justo”.



“El ajuste fiscal rápido no es estratégico”, es como un cirujano que quiere con velocidad “encontrar donde está la grasa que sobra para cortar”, ejemplificó. Aseguró que lo ideal sería poner “los mayores esfuerzos para identificar las áreas donde cortar y los despilfarros”.



Como ejercicios prácticos, mencionó comparar el gasto de cada ministerio con otros de países extranjeros, o comparar a UTE con sus pares de la región, o la cantidad de funcionarios de cada intendencias en relación a la cantidad de habitantes que atienden. “Hay enormes oportunidades para hacer una reducción del gasto” en distintos sectores del Estado, afirmó.

Firmeza En su mensaje final, Tolosa enfatizó que “las oportunidades para poner a un Estado de pie, que sea moderno y ágil son gigantes”. En ese proceso, no sirven “las dicotomías izquierda-derecha, es un tema de carácter y firmeza para tomar decisiones” por parte de las autoridades. “Como cuando juega Uruguay, todos debemos ser Azucena” Arbeleche, futura ministra de Economía, concluyó.