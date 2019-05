Recrudece la guerra comercial China-Estados Unidos, ¿qué efectos tiene en Uruguay?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

China dijo ayer que aumentará sus aranceles sobre una serie de productos de Estados Unidos, que incluyen vegetales congelados y gas natural licuado, como respuesta en su guerra comercial con Washington, pese a las advertencias de Donald Trump de que no tome represalias.

La medida, ampliamente esperada después de que Estados Unidos aumentó la semana pasada los gravámenes sobre bienes importados chinos por valor de US$ 200.000 millones, eleva el temor de que ambos entren en una disputa sin barreras que podría golpear a la economía mundial.



El Ministerio de Finanzas chino dijo que planea establecer aranceles a importaciones que van desde 5% a 25% a 5.140 productos estadounidenses en una lista revisada de US$ 60.000 millones.



El director del Departamento de Negocios Internacionales de la Universidad Católica, Ignacio Bartesaghi dijo a El País que “estamos frente a una nueva escalada proteccionista de Estados Unidos que se confirma no solo con China, sino también con los aranceles al tomate impuestos a México y las nuevas presiones a la Unión Europea (amenazas para el sector automotor)”.



“Parece que Trump profundiza su política proteccionista y aplica una estrategia más dura en relaciones internacionales, lo que podría tener que ver con la política interna y su proyección hacia las elecciones nacionales”, añadió.

Ayer, los mercados bursátiles mundiales se desplomaron por este agravamiento de la guerra comercial entre Estados Unidos y China. El índice mundial de acciones de MSCI cayó 1.9%, su mayor pérdida diaria en más de cinco meses. El yuan chino en los mercados internacionales cayó a su nivel más bajo desde el 24 de diciembre: 6,92 unidades por dólar.



Bartesaghi señaló que “si bien no hay que exagerar los impactos para Uruguay, es claro que a mediano y largo plazo estas medidas afectan las perspectivas del comercio mundial, de la economía por la baja de las bolsas debido a la incertidumbre generada”.



Añadió que “también hay efectos por la caída en el precio de varios productos agrícolas como la soja, ya que lo esperable es que China aplique más restricciones a la soja importada desde Estados Unidos. Eso sumado a las previsiones al alza de las existencias que hizo el Departamento de Agricultura en EE.UU. y el mundo, generó una baja del precio de ese y otros productos agrícolas”.



Por otro lado, “hay que tener en cuenta el efecto de las medidas proteccionistas en el crecimiento de China” lo que “tiene impacto directo en Uruguay, ya que se trata de nuestro principal mercado en bienes”, afirmó Bartesaghi.



Ahora “debemos esperar que China aplique sus aranceles a partir del 1° de junio, ver si antes de eso logran avanzar o el tema quedará postergado hasta que Trump y Xi Jinping se vean las caras en el G20 en Japón”, explicó.



“Con tensiones cada vez más crecientes en el comercio mundial, para Uruguay es cada vez más urgente contar con flexibilidad para avanzar en acuerdos comerciales que permitan que más empresas, exporten más bienes y servicios a más mercados”, pero “sigo pensando que el Mercosur no nos permitirá avanzar a los ritmos demandados por el contexto internacional”, concluyó.



Con información de Reuters