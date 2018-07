Se recupera la inversión de la industria en maquinaria

La inversión en maquinaria y equipos de la industria creció 19,7% en el segundo trimestre en la comparación interanual, mientras que, si se compara con el primer trimestre de 2018, en ciclo tendencia, excluyendo efectos estacionales e irregulares, se incrementó 3,2%, según el Índice de Inversión en Maquinaria y Equipos (IMEQ) elaborado por la Cámara de Industrias (CIU) y divulgado ayer.

El incremento del segundo trimestre de 2018 en términos interanuales, se explicó en buena medida por los malos resultados del año pasado con respecto a la inversión en la industria. "Si por el contrario se compara con 2016, la inversión resulta 21% menor", señaló el informe.

Respecto al IMEQ general de la economía, el segundo trimestre de 2018 registró un crecimiento de 25,9% en la comparación interanual. Por su parte, si se eliminan los factores estacionales e irregulares, el indicador aumentó 20,7% respecto al trimestre anterior.

En su comparación interanual, tanto el IMEQ del sector privado como público registraron incrementos en la inversión. El primero aumentó 22,1% en el segundo trimestre del año mientras que el sector público lo hizo un 54,6%.

Si bien la metodología utilizada para construir el índice del sector industrial no permite distinguir a las empresas que realizaron las mayores inversiones, sí se conocieron las que más importaron a título propio.

En ese sentido, entre abril y junio de este año, las empresas protagonistas fueron Bromyros (sus importaciones registraron US$ 5,5 millones) y Montelur (registró compras por US$ 1,4 millones).

A su vez, la elaboradora de bebidas Salus, realizó compras externas de máquinas por un total de US$ 4,4 millones.

El informe destaca además que en el mismo período se registraron adquisiciones de bienes de capital de Veltomar (Agrofeed) por US$ 1 millón.

Por su parte, Fábricas Nacionales de Cerveza (FNC) efectuó compras externas por US$ 661.000, mientras que la Industria Papelera Uruguaya (Ipusa), registró importaciones por US$ 661.000.

A nivel de agrupaciones sectoriales, en el segundo trimestre de 2018, disminuyó la inversión en maquinaria y equipos de la agrupación Alimentos, Bebidas y Tabaco en términos interanuales (-48,1%).

En tanto, el IMEQ de la industria sin considerar Alimentos, Bebidas y Tabaco registró un incremento del 28,9% en igual comparación. Respecto a las inversiones realizadas por el sector público, el informe señala que si bien creció 54,6% en abril junio de 2018 respecto a igual período del año pasado, "la inversión pública en maquinarias y equipos se ubica en niveles deprimidos en la comparación histórica". En este sector, las inversiones que se destacaron tuvieron como principal protagonista al Centro Ceibal que compró computadoras portátiles por un monto cercano a los US$ 24,5 millones. Por su parte, las adquisiciones de Antel representaron US$ 3,8 millones y le siguió UTE con un monto importado de US$ 2,3 millones.