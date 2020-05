Se recupera venta de combustibles pero situación es "bastante crítica", dice el gremio

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

La presencia del COVID-19 en el país produjo una baja en la movilidad. De personas, pero también de vehículos. Desde la Unión de Vendedores de Nafta (Unvenu), su presidente, Daniel Añón, dijo este jueves en rueda de prensa que la situación del sector es "bastante crítica".

El gremio iba a tener este jueves una reunión con Álvaro Delgado, secretario de Presidencia, pero se suspendió.



Añón dijo que tuvieron una baja "importante" en la venta de combustibles, "sobre todo para la nafta". Sin embargo, la comercialización de gasoil fue mejor.



El martes la Administración Nacional de Combustibles, Alcohol y Portland (Ancap) reportó que en el primer cuatrimestre la venta de nafta bajó un 28% en comparación al mismo periodo del año pasado.



Por otra parte, la venta de gasoil no presentó el mismo comportamiento. En los primeros cuatro meses del año la comercialización de este combustible subió un 2% frente a igual periodo de 2019.



No obstante, Añón comentó que en las últimas dos semanas tuvieron una recuperación. "De Avenida Italia hacia el sur habíamos tenido una baja de 70% u 80%". Lo mismo sucedió con los "que estaban en la periferia o de Avenida Italia hacia el norte que estaban en una posición un poco mejor" ya que sufrieron menos pérdidas.



Consultado sobre su posición frente a la desmonopolización de Ancap que se encuentra en la ley de urgente consideración, dijo estar a favor. Empero, aclaró que "es un tema que se planteará en el Parlamento".



Asimismo, expresó: "Por las experiencias que tenemos en el exterior, el tema de la libre importación no favoreció para nada a lo que se busca: bajar el precio y que le llegue más barato al consumidor final".



Además, señaló que de haber una libre importación "sin duda habría precios diferentes" pero eso "no quiere decir que haya mucha variación en el precio final".