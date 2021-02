Redpagos alerta por nuevas maniobras de estafa a través de Midinero vía SMS y e-mail

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La red de cobranza Redpagos alertó este viernes que detectó nuevas maniobras de estafa a través de la tarjeta prepaga de la empresa, Midinero, a través de las que se busca obtener datos personales del usuario.

"Mediante un mensaje de texto o correo electrónico, el cliente Midinero es notificado de que tiene disponible un premio de 5 mil pesos y que para acceder debe ingresar sus usuario y contraseña de la cuenta en un link", advirtió la compañía.

Redpagos indicó que "quienes están detrás de estas maniobras, han creado diversos links y correos electrónicos para concretar las estafas", y agregó: "Desde Midinero y Redpagos reiteramos a nuestros clientes que esas comunicaciones no pertenecen a las empresas e instamos a los usuarios a no proveer datos de acceso. Además, recordamos que, como política de seguridad, no solicitamos datos de cuentas ni tarjetas por ninguna vía".

​