Reforma de las jubilaciones: el BPS pide discutir si las AFAP son “solución o problema”

Dentro de la “Semana de la seguridad social” había dos eventos que centraban la atención: uno el martes de la Asociación Nacional de AFAP (Anafap) y el otro ayer en el Ministerio de Trabajo. En el primero hablaron economistas y en el segundo autoridades del gobierno y la Organización Internacional del Trabajo (OIT), con discursos antagónicos e incluso el presidente del Banco de Previsión Social (BPS), Heber Galli, pareció responder a los analistas.

“Tengo pocos pelos para que se me pongan de punta, pero cada vez que escucho hablar de reformar la seguridad social pegado a los problemas de déficit, me resulta preocupante”, sostuvo Galli y agregó que es “enemigo de ponerle grandes luminarias” al debate previsional.

Heber Galli, presidente del Banco de Previsión Social. Foto: A. Colmegna

Los economistas Gabriel Oddone (CPA), Pablo Rosselli (Deloitte) y Mercedes Comas (PwC) coincidieron el martes en que el resultado de las cuentas públicas y la asistencia del Estado que requieren tanto el BPS como las demás cajas jubilatorios “impone” discutir una reforma de la seguridad social, ya que el sistema es “insostenible” a mediano plazo. Al evaluar el camino a tomar, hubo consenso en que la variable “a sacrificar” debería ser la tasa de reemplazo (porcentaje del sueldo que cobrará el jubilado, hoy está en promedio en torno al 50%).



Galli indicó que “las proyecciones actuariales muestran una situación estable” hacia adelante, “con una necesidad de asistencia financiera (del BPS) del orden de un punto (del Producto Interno Bruto) de aquí al 2040”, y subrayó que esas previsiones están ratificadas por el Banco Mundial.



A su vez, el presidente del BPS puso el foco en un tema omitido por los analistas: el régimen de capitalización individual que administran las AFAP.



Es que los economistas plantearon posibles cambios para fomentar el ahorro voluntario y la mayor rentabilidad, pero Galli dijo que debe discutirse una reforma “sin ningún tema tabú”, inclusive las AFAP.

“Respetando la diversidad (de visiones sobre el tema), no solo hay que hablar del financiamiento, no se puede omitir analizar el ahorro individual que es el tema de fondo, porque las AFAP son un instrumento. Conceptualmente (hay que ver) si el ahorro individual a los efectos jubilatorios es parte de la solución o del problema”.



Además, dijo que deben “generarse ámbitos de diálogo” con participación de un conjunto de actores para discutir la reforma del “sistema, y recalco esa palabra porque no creo que el año que viene o el otro se discuta solo las jubilaciones del BPS sino todo el sistema de seguridad social”.

Fachada del BPS. Foto: Francisco Flores.

También Galli apuntó que “no es cierto” cuando se afirma que la última reforma previsional fue la implementada en 1996, que creó el sistema mixto y las AFAP. “Fue una ley muy importante pero abarcó a las jubilaciones y pensiones que paga el BPS, todo lo demás se hizo después”, expresó e indicó que “hay más de una ley y decreto por año que modifican” esa norma.



A esto deben sumarse las reformas que se procesaron en las cajas paraestatales (bancaria, notarial y de profesionales) y los cambios en la Caja Policial y la aprobada el año pasado para la Caja Militar, una reforma “magra” según Galli.



Recordó que el primer artículo de la ley de 1996 decía que había que reformar el resto del sistema al año siguiente. “Pasó un año largo” hasta 2018, bromeó el presidente del BPS.



En otro tramo que pudo haber sido también una respuesta a los analistas, el jerarca defendió la ley de 2009 que flexibilizó los requisitos para acceder a la jubilación -se redujo de 35 a 30 los años de trabajo, entre otras cosas- porque atacó “los aspectos más rígidos del sistema en cuanto a las prestaciones del sistema solidario”, y enfatizó que fue votado por todos los partidos políticos.



Oddone había manifestado en el evento de Anafap que esos cambios dan “la sensación que generaron mayor presión sobre el sistema” de jubilaciones.



Las palabras de Galli recibieron el “apoyo” del ministro de Trabajo, Ernesto Murro, y del representante de los trabajadores en el BPS, Ramón Ruiz según dijo este último a El País.



Murro sostuvo que es “partidario de una reforma de la seguridad social periódica” en base a un diálogo amplio, “no solo de economistas o solo de políticos”.