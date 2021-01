Reforma jubilatoria: comisión admite flexibilidad en plazos legales tras pedido del Pit-Cnt

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La central sindical realizó una conferencia de prensa ayer en la que solicitó a la Comisión de Expertos en Seguridad Social (CESS) que se revisen los plazos legales para la discusión de la reforma previsional, con el objetivo de poder tener más tiempo para el debate con los diferentes actores de la sociedad.

Desde el área de comunicación de la CESS, afirmaron a El País que “parece razonable ser flexibles respecto a los plazos, teniendo presente la complejidad del tema y la importancia de que todas las organizaciones representadas en la comisión puedan procesar los intercambios que se registren en el grupo”.

En la ley de urgente consideración se estableció que la CESS dispondría de unos 90 días desde su constitución, para elaborar un diagnóstico preliminar sobre la situación actual y las perspectivas de la seguridad social y de otros 90 días para presentar un informe con recomendaciones al Poder Ejecutivo. La comisión se reunió ayer por la tarde y según pudo saber El País en esa instancia hubo algunos integrantes que presentaron sus primeras consideraciones sobre el borrador de diagnóstico (que deberá estar pronto para entregar al Poder Ejecutivo el próximo 1 de febrero).

“Para continuar el análisis del documento se va aguardar a que los integrantes que manifestaron requerir mayor tiempo para ingresar al diálogo estén en condiciones de empezar en breve y de indicar cuánto tiempo adicional necesitarán”, explicaron desde la organización.



En la conferencia de prensa del Pit-Cnt, el representante de los trabajadores ante el Banco de Previsión Social (BPS), Ramón Ruiz, afirmó que “se necesita más plazo” para la discusión de la reforma.



La discusión y la reforma “tienen que ser con diálogo. La sociedad tiene que apropiarse (del tema), estar informada, entender la importancia que tiene y cuáles son los desafíos futuros que tenemos con la seguridad social. Si la gente no esta informada el resultado de esta reforma seguramente no va a tener legitimidad porque la gente no va a entender el contenido de esos cambios”, afirmó Ruiz.



Para argumentar su postura, el representante de los trabajadores puso como ejemplo a Noruega, Reino Unido, Dinamarca y Suecia, países en los que la discusión de la reforma previsional llevó como mínimo tres años.



La ley de urgente consideración establece que los plazos legales para que el grupo de trabajo presente sus recomendaciones, podrán ser prorrogados por el Poder Ejecutivo, previo envío de un informe fundado de la CESS.