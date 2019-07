Reforma jubilatoria: Pit-Cnt pide discutir las cajas paraestatales y no solo BPS

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

A medida que avanza la campaña electoral, cada vez hay más consenso entre los sectores políticos de que el próximo gobierno deberá encarar una reforma del sistema de seguridad social. La idea también es respaldada por los sectores sociales representados en el Banco de Previsión Social (BPS) -trabajadores, empresarios y jubilados-, que conformaron un grupo de trabajo para buscar puntos de consenso, según dio cuenta El País días atrás.

Ahora el Secretariado Ejecutivo del Pit-Cnt sacó una declaración respecto a la futura reforma jubilatoria, donde adelanta su posición sobre el debate que se vendrá.



Se habla de trabajar “hacia una reforma estructural e integral de la seguridad social”, y se mencionan tres aspectos claves: “que se realice en un ámbito de diálogo”, que participen los representaciones sociales y que “el análisis sea integral”.



Con esto último, la central sindical manifiesta su visión de que debe discutirse todo el sistema, “no reducirse solo al BPS” el análisis e incluir a todas las cajas paraestatales -la Notarial, la de Profesionales, la Bancaria, la Policial y la Militar.



Además, el director del BPS por los trabajadores, Ramón Ruiz, dijo a El País que dentro del pedido de “reforma estructural” del régimen jubilatorio que hace el Pit-Cnt está incluido discutir al pilar de ahorro individual gestionado por las AFAP. La postura que trasladarán a un eventual diálogo social “es llevar a la mínima expresión o eliminar el lucro en la seguridad social”, afirmó.



Sobre el pedido de discutir sobre las cajas paraestatales, Ruiz señaló que “no solo el BPS tiene problemas” en términos de suficiencia económica.



“Si te digo que hacemos cambios (en la seguridad social) que solo te afectan a vos y no al resto, no es así. Estamos dispuestos a discutir, pero todos debemos poner y dejar cosas por el camino”, añadió.



También sostuvo que en el debate político sobre la reforma jubilatoria “no he escuchado a nadie hablar de propuestas o cambios en otros institutos que no sean el BPS”.



Esto sí ocurrió a nivel técnico, donde varios analistas han planteado que lo ideal sería una reforma integral. Por ejemplo, el socio de CPA Ferrere, Gabriel Oddone, señaló hace unos meses que todas las cajas paraestatales “son potencialmente deficitarias” -hoy día la Militar y la Policial requieren asistencia financiera del Estado, pero no las otros tres- por su estructura y las pasividades que pagan por encima de la media.



Por otra parte, el Secretariado Ejecutivo dio prioridad a las actividades relacionadas que realice la delegación de los trabajadores en el BPS “con el objetivo de prepararse para un diálogo social en el próximo período”.