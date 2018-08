Regularán promociones comerciales con premios

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) incluyó en la Rendición de Cuentas una actualización de la normativa en las promociones comerciales, cuya característica sea la entrega de un premio en forma previa a un sorteo, debido a que la actual tiene "algunas dificultades de aplicación", dijo la directora general de Comercio del MEF, Rosa Osimani.

"El artículo 106 refiere al régimen para la autorización de las promociones comerciales, cuya característica es la entrega de un premio en forma previa a un sorteo. Establece, por un lado, las condiciones para que este tipo de promociones sean autorizadas; por otro, la posibilidad de sancionar a las empresas que no cumplan con los requisitos del régimen, y por último, deroga la normativa existente relacionada con este tema", explicó Osimani en la comisión de Hacienda integrada con Presupuesto de Diputados.

"Surge porque la administración tiene algunas dificultades de aplicación. La normativa existente faculta la autorización de este tipo de promociones, pero no establece ningún tipo de sanción cuando la empresa no la cumple", señaló la jerarca.

Actualmente "estamos autorizando promociones comerciales que cumplen con determinados requisitos que están en la normativa: no pueden existir premios de dinero en efectivo, no pueden estar relacionadas directamente con un producto y, finalmente, no pueden exigir la obligación de compra, o sea, debe existir la posibilidad de que los consumidores participen de forma gratuita", indicó.

Pero, "no teníamos la posibilidad de sancionar cuando las empresas no cumplían; por eso se introduce el segundo inciso de este artículo", agregó.

El mismo expresa que "el incumplimiento de lo previsto en el inciso precedente, de las disposiciones reglamentarias o de los términos en los cuales se realiza la autorización de la promoción comercial, será sancionado (por la Dirección General de Comercio del MEF), teniendo en cuenta los antecedentes registrados, la posición en el mercado del infractor y la gravedad del incumplimiento de las bases autorizadas. Las sanciones podrán ser de: a) Apercibimiento. b) Multa de hasta 3.000 Unidades Reajustables ($ 3.219.300 en la actualidad)".

"Las empresas compiten en un contexto en el que este tipo de promociones es de escasa relevancia frente a otras, como los descuentos en el precio, por cantidad, o bien por la utilización de determinado medio de pago. Estas promociones tienen un impacto de más del 90% en las decisiones de los consumidores. Sin embargo, el tipo de promociones que regulamos tiene una participación bastante menor en la decisión del consumidor; diría que no debe llegar ni al 1%", dijo Osimani.