La relación "ganar-ganar" con China en el comercio

China ha manifestado una y otra vez su interés de firmar un Tratado de Libre Comercio (TLC) bilateral con Uruguay o con el Mercosur. Previo a que eso se resuelva, Uruguay y China ya tienen una relación "ganar-ganar".

Un informe de la consultora PwC en su Monitor Comex recordó que el gigante asiático fue "el único de los principales tres socios comerciales de Uruguay (China, Brasil y EE.UU.) que arrojó un saldo positivo en cuanto al intercambio de bienes".

"Las exportaciones realizadas al país asiático durante 2017 estuvieron cercanas a los US$ 1.773 millones (FOB), mientras que las importaciones originarias de dicho país ascendieron a US$ 1.700 millones (CIF) aproximadamente", señaló. El saldo positivo en el intercambio comercial con China, fue de US$ 73 millones.

Además, también es positivo el saldo en cuanto a lo que Uruguay recauda en aranceles versus lo que ingresa en China.

"En base a información disponible en la Dirección Nacional de Aduanas (DNA), se pudo observar que, en Uruguay, la recaudación alcanzada en 2017 por las importaciones originarias de China ascendió a US$ 190 millones aproximadamente. Cabe destacar que dicha recaudación se midió a través de la Tasa Global Arancelaria (TGA) recaudada en el año. En caso de agregar a este dato la recaudación dada por la Tasa Consular, el monto superaría los US$ 215 millones", explicó el informe de PwC.

"En contraparte, en base a información disponible en Mac Map, se constató que China habría recaudado US$ 118 millones aproximadamente por aranceles por productos originarios de Uruguay en 2017. Cabe destacar que, para dicho cálculo se consideraron los aranceles intracuota aplicables en el mercado chino para la lana. Asimismo, los cálculos fueron realizados para el 98% de las exportaciones de Uruguay a China, en base a su valor FOB", agregó. Se estima que la carne bovina "pagó" US$ 78 millones en aranceles para acceder al mercado de China durante 2017.

El senior manager de Asesoramiento Tributario y Contable de PwC, Marcos Soto dijo en su cuenta de Twitter que "quizás sea este un elemento relevante al analizar un posible TLC con China. Uruguay tiene saldo comercial positivo y recauda más tributos aduaneros de los que paga", por lo que el "acuerdo debería generar un impacto tal que al menos logre equiparar la renuncia fiscal (que tendrá Uruguay) en aranceles. Hay potencial".