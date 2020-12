El renacer de las computadoras portátiles y de escritorio debido al coronavirus

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El mundo se abasteció de computadores portátiles y de escritorio en 2020 a un nivel no visto desde que el iPhone salió a la venta en 2007, y los fabricantes aún están a meses de cumplir con los pedidos pendientes, dijeron ejecutivos de la industria de hardware y analistas.

El aprendizaje y el trabajo remoto han dado un vuelco al mercado de los computadores durante la pandemia de coronavirus, lo que ha reducido las ventas de teléfonos inteligentes y ha aumentado el interés en dispositivos más grandes, que durante la última década habían quedado a la zaga de móviles como el iPhone y aquellos que usan el sistema operativo Android.



“Toda la cadena de suministro se ha tensado como nunca antes”, dijo Gregg Prendergast, presidente para la región panamericana del fabricante de hardware Acer Inc.

Los envíos globales anuales de computadores personales (PC), el término colectivo de la industria para las computadoras portátiles y de escritorio, superaron los 300 millones en 2008 y recientemente se estaban hundiendo hacia los 250 millones. Pocos esperaban un repunte.

Pero algunos analistas ahora esperan que 2020 cierre en unos 300 millones de envíos, aproximadamente un 15% más que hace un año. Las tabletas están experimentando un crecimiento aún más rápido.

Para fines de 2021, los PC y tabletas instalados alcanzarán los 1.770 millones, frente a los 1.640 millones de 2019, según la empresa de investigación Canalys. El coronavirus empujó a las familias a pasar de un PC en la casa a uno para cada estudiante, trabajador remoto o usuario de videojuegos.

Para satisfacer la repentina demanda, los grandes vendedores de PC del mundo sumaron proveedores, aceleraron los envíos y anunciaron mejores modelos para el próximo año. No ha sido suficiente.



Sam Burd, presidente de Dell Technologies Inc, dijo este mes que el “renacimiento” de la industria pronto traerá dispositivos con software de inteligencia artificial para simplificar tareas como iniciar sesión y apagar las cámaras. (En base a Reuters)