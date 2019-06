Renault y Fiat no logran acuerdo y se suspende la negociación de fusión

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

En un comunicado, Renault subrayó el reconocimiento por el "enfoque constructivo" de su socio de la alianza Nissan (accionista de su 15 % del capital) y dio las gracias a Fiat Chrysler Automobiles (FCA).



"Consideramos que esta propuesta es oportuna, con mucho mérito comercial y atractivo financiero al crear un líder mundial del automóvil con base en Europa", señaló.



Además, "esta oferta subraya el atractivo de Renault y de la alianza".



FCA indicó este miércoles que abandonaba su iniciativa para unirse con Renault porque el consejo de administración del fabricante francés había aplazado, por segunda vez consecutiva, una decisión sobre la apertura de negociaciones exclusivas para la fusión.



Los dos miembros de Nissan del consejo de administración (hay 19 en total) se habían abstenido, una postura que no era de oposición a la operación, sino como una forma de manifestar que había que examinar más en profundidad las consecuencias que podría tener para la alianza.



En ese contexto, los dos administradores del Gobierno francés (el Estado es junto a Nissan el primer accionista, con un 15 % de Renault) forzó un nuevo aplazamiento para otra reunión del consejo de administración que debía celebrarse el próximo martes.



El ministro de Economía y Finanzas, Bruno Le Maire, reconoció que había conseguido tres de las cuatro condiciones que había puesto para dar luz verde a la fusión Renault-FCA, pero no la cuarta porque "faltaba por obtener un apoyo explícito de Nissan".



En un comunicado este jueves, su departamento hizo hincapié en que no estaba dispuesto a poner en riesgo su asociación con Nissan al señalar que "Renault, dentro de la alianza, cuenta con el conjunto de bazas para los desafíos que afronta el sector automovilístico, en particular el vehículo eléctrico y la reducción de emisiones".



