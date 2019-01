¿Qué rentabilidad tuvieron en 2018 los fondos de ahorro administrados por las AFAP?

Este contenido es exclusivo para nuestros suscriptores.

Se dice que después de un gran ascenso llega la meseta, y eso parece aplicarse también para la rentabilidad de los fondos de ahorro que administran las AFAP. Es que tras un 2017 con un rendimiento récord —5,07% real (sobre los salarios) en Unidades Reajustables (UR)—, el año pasado el subfondo de acumulación que agrupa los aportes de los afiliados menores de 55 años obtuvo una rentabilidad real de 0,5% en UR, tomando el promedio de las cuatro empresas del mercado.

"Era esperable una rentabilidad moderada, el año anterior había sido muy alta y excepcional por la fuerte apreciación que tuvieron los títulos en Unidades Indexadas (UI)", indicó a El País el analista de Inversiones de República AFAP, Javier Glejberman.

Mientras que el gerente de Inversiones de Unión Capital, Ignacio Azpiroz, dijo que "veníamos de un 2017 con una muy buena rentabilidad y siempre que tenemos esos niveles al otro año se da una corrección".

Según un informe de Unión Capital en base a los datos del Banco Central (BCU) —regulador del mercado de AFAP— el subfondo de acumulación (el mayoritario) rindió en promedio 7,52% nominal en los últimos 12 meses. En igual período, el subfondo de retiro —a donde van los ahorros de los mayores de 55 años e invierte en valores de menor plazo y riesgo— acumuló una rentabilidad promedio de 10,88% nominal, que determinó un rendimiento real en UR de 3,36%.

Para Glejberman estos números se explican porque hubo "una caída de los títulos en Unidades Indexadas por aumento del riesgo país y la inestabilidad en la región", sumado a que "a nivel bursátil, sobre todo el cierre del año, no fue bueno". El informe de Unión Capital repasó que "el desempeño en los últimos 12 meses de las bolsas internacionales, a las cuales las AFAP tienen exposición a través de instrumentos con capital garantizado, tuvo un efecto negativo en las rentabilidades: el índice S&P 500 (Estados Unidos) disminuyó 6,24% y el Eurostoxx 50 (Europa) cayó 14,34%".

Azpiroz coincidió que se partió "de precios de los bonos muy altos" que se desinflaron en el año, pero aclaró que se tratan de "pérdidas contables, porque no salimos a realizar ventas (de esos títulos) entonces en la medida que se recuperan los precios, mejorará la rentabilidad".

En contrapartida, "jugó a favor" de las AFAP la apreciación del dólar durante 2018 —subió 12,6%— ya que los instrumentos en esa moneda rinden más en pesos. Ambos ejecutivos comentaron que desde abril, cuando el dólar comenzó a fortalecerse, las posiciones en la moneda estadounidense han aumentado hasta terminar el año en un nivel superior a 2017.

Otro punto positivo fue el récord de emisiones privadas en el mercado de valores, que sumaron más de US$ 1.000 millones y las AFAP adquirieron arriba del 90%. Esto "nos ayuda a tener más instrumentos para diversificar la cartera en proyectos productivos y reducir la exposición al soberano (Estado), además que al no haber muchas acciones locales es una forma de exponernos a renta variable", detalló Glejberman.

El analista de Inversiones de República señaló que lo ocurrido en los últimos dos años es un buen ejemplo de que "los fondos de pensión son a largo plazo" y debe observarse su rentabilidad con esa mirada. "Un año puede ser muy bueno como 2017 y otro no tanto como 2018, pero capaz ninguno de los dos es la realidad y hay que mirar el rendimiento en tres o cinco años", añadió.

Atendiendo eso, la forma oficial de medición del rendimiento de los ahorros en las AFAP es el promedio de los últimos 36 meses a tasa anualizada. De esta forma, el subfondo de acumulación otorgó una renta real de 4,43% en UR y el de retiro de 3,27% en UR; en ambos casos SURA es la AFAP que da mayor rentabilidad a sus afiliados (4,55% y 3,66% respectivamente) e Integración la que otorga menos (4,13% y 3,02%).

Si en cambio se toman los últimos cinco años, la tasa anualizada de rendimiento real del subfondo mayoritario es de 2,83% en UR y del otro es 3,31% en UR. Desde el inicio del sistema mixto en 1996, el subfondo de acumulación rindió 6,42% en UR por año en promedio y el de retiro 6,53% en UR.

Respecto al rendimiento a futuro de los fondos, Glejberman y Azpiroz concordaron en que dependerá en buena medida de lo que pase con las economías vecinas y de la política de suba de tasas que adopte la Reserva Federal (Fed) estadounidense. "No esperamos ni cerca un año parecido al 2017, pero sí un poco mejor que 2018", concluyó el ejecutivo de República.

BCU plantea cambios en límites de inversión

La Superintendencia de Servicios Financieros del Banco Central (BCU) puso en consulta de los actores del mercado de AFAP una modificación normativa que apunta a los límites de inversión de las administradoras de fondos. El regulador recibirá comentarios hasta el 28 de febrero y las AFAP aún se encuentran analizando qué responderán, dijeron a El País. Igualmente, el gerente de Legal, Cumplimiento y Riesgos de SURA Asset Management Uruguay, Javier Domínguez, explicó los principales cambios que presenta el proyecto del BCU.

Por un lado, se agrega una categoría nueva de riesgo para las inversiones de largo plazo (mayores a un año) que permite a las AFAP "invertir en valores emitidos por empresas públicas o privadas uruguayas, fideicomisos financieros uruguayos y cuotapartes de fondos de inversión uruguayos que tengan una categoría de riesgo equivalente a BB+, BB y BB- o equivalentes". Las inversiones totales en instrumentos de este tipo no podrán superar el 5% del valor del subfondo de acumulación, pero además "una AFAP no podrá adquirir más del 60% de una misma emisión, y no puede tener una concentración de inversión mayor al 15% de ese subfondo por sector de actividad", detalló Domínguez.

A su vez, se permite "invertir un porcentaje mayor (aumenta 2%) en instituciones públicas o privadas con destino al otorgamiento de préstamos a afiliados y beneficiarios del sistema de seguridad social, siempre que tales instituciones estén en la categoría 1 de riesgo o las inversiones sean garantizadas por el Banco de Previsión Social (BPS)", explicó el ejecutivo de SURA Asset Management Uruguay.

Otro cambio es la posibilidad de "invertir hasta el 20% (actualmente el límite es 12,5%) del subfondo de acumulación en instrumentos emitidos por una misma administradora de fondos de inversión o fiduciario y su conjunto económico".