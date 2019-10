Briones, nuevo ministro de Hacienda de Chile: hay que "sincerar" las previsiones oficiales

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El presidente de Chile, Sebastián Piñera, realizó ayer lunes una profunda remodelación de su gabinete para enfrentar la crisis política y social que vive el país y cambió a ocho ministros. Estos son: Interior, Hacienda, Secretaría General de la Presidencia, la Secretaría General de Gobierno, Economía, Trabajo, Bienes Nacionales y Deportes.

Felipe Larraín, exministro de Hacienda desde ayer envió su renuncia y Piñera la aceptó. El nuevo desginado para el puesto fue el economista Ignacio Briones.

Un día después de asumir el cargo en medio de un esperado cambio de gabinete, Briones dijo que la economía chilena va a sufrir un cierre de año "muy malo" a causa de una inédita crisis social marcada por violentas protestas.



La crisis "va a significar un fin de año económico muy malo para la economía chilena, pero lo más preocupante es que las señales que hemos dado hacia afuera (...) van a generar una merma en la inversión", dijo el flamante jerarca de Hacienda a radio Cooperativa.



"Tenemos una nueva realidad" y habrá que "sincerar" las previsiones oficiales, que esperaban un crecimiento entorno al 2,5% este año.

Diez días después del inicio del estallido social -que suma 20 muertos y unos mil heridos- el comercio es uno de los sectores más afectados por los disturbios. En el centro de la capital, la paralización es casi total y los centros comerciales -incluido el más grande de Sudamérica, ubicado a unos 6 kilómetros de la sede del gobierno- transitan su segunda semana sin ventas.



"Hay emprendimientos y empresas completamente dañadas que no van a poder operar en los meses que siguen", quemadas y saqueadas en medio de las protestas, más los daños provocados al transporte, en especial al metro capitalino, generan "un escenario que es complicado", completó el jerarca.

Ignacio Briones, ministro de Hacienda de Chile: "Tenemos una nueva realidad"

Con el modelo económico en el centro de las protestas, Briones tendrá la misión de administrar los recursos que permitan financiar la agenda social lanzada por Piñera con el fin de aplacar la crisis. El aumento de las pensiones más bajas es una de esas propuestas.

Larraín también habló.

En declaraciones recolectadas por EFE, Larraín dijo que el gobierno no supo entender lo que estaba pasando, en relación con al descontento de una parte de la sociedad que ha desencadenado una ola de protestas en el país.



"Es un momento de reflexión. Ciertamente no hemos sabido y no supimos entender bien, interpretar bien, lo que estaba pasando y en ese sentido uno hace una autrocrítica", dijo a la prensa.



A su vez, comentó que "lo importante es seguir trabajando y yo voy a prestar toda la colaboración al Gobierno y a mi sucesor, y tenemos una gran persona un gran profesional".

Con estos cambios, Piñera busca un gobierno capaz de encauzar las demandas ciudadanas por un país más justo y equitativo, en aspectos como pensiones, educación y salud, entre otras.



La ciudadanía hace estos reclamos desde hace más de una semana en manifestaciones masivas por todo el país, en las que también piden un proceso constituyente y la dimisión del propio Piñera.



Este estallido social está acompañado de algunos focos de violencia, con disturbios, incendios y saqueos que han originado hasta el momento al menos 20 víctimas mortales.