Reunión en el MTSS entre repartidores de PedidosYa y empresa por reclamos laborales

Repartidores de la empresa PedidosYa, que desde la mañana hasta la tarde del miércoles realizaron un paro, tuvieron una reunión tripartita en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) por reclamos laborales.

El reclamo era la eliminación del descuento en el sueldo correspondiente al tiempo que le dedican a ir al baño o a comer, según explicó a El País Andrés Palermo, presidente del Sindicato Único de Repartidores. De acuerdo a lo que comentó, estas pausas suelen ser de entre 15 minutos o media hora. Hoy, la empresa descuenta del ingreso del trabajador este tiempo.



En una primera instancia que se realizó este miércoles la firma acordó que no realizará este descuento de ahora en más por las "pausas", agregó Palermo. Desde PedidosYa, en tanto, se explicó a través de un comunicado, que "se acordó mantener un encuentro bipartito la próxima semana en la que se continuará avanzando en los temas tratados".



Jorge Mesa, director de Dinatra, dijo a El País que algunos protocolos "no estaban establecidos" y "generaban incertidumbre en los trabajadores". En la misma línea agregó que se "pueden solucionar si establecen el protocolo con claridad".



A su vez, Mesa comentó que recomendaron "como lo más saludable" establecer en forma bipartita el protocolo y comunicárselos a todos los trabajadores.



Otro de los reclamos de los trabajadores es que a veces al conducir la moto no escuchan que les llega un pedido. Eso, según Palermo, la empresa lo cuenta como una "pausa" porque entiende que no están activos en la aplicación.



PedidosYa tiene 1.100 repartidores de los cuales entre 300 y 400 están en planilla como trabajadores dependientes. El resto tiene una unipersonal. El descuento por las llamadas “pausas” solo se les realizaba a los dependientes.