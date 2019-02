El reporte que jaquea a la industria automotriz global

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Un reporte confidencial del Departamento de Comercio de Estados Unidos que será enviado al presidente Donald Trump despejaría el camino para que el mandatario amenace con imponer aranceles a las importaciones de autos y autopartes por considerarlas una amenaza a la seguridad nacional, dijeron ejecutivos de la industria.



El reporte podría acercar a la industria automotriz global a su peor pesadilla comercial: aranceles de hasta un 25% a millones de vehículos y partes importadas que muchos en la industria temen que aumentarían los costos de los autos en miles de dólares y potencialmente costarían cientos de miles de empleos en la economía estadounidense en general.

Los contenidos del reporte serían secretos mientras Trump considera sus recomendaciones, creando incertidumbre sobre sus consecuencias en la industria y en grandes exportadores de vehículos como Japón, la Unión Europea y Corea del Sur.



Ejecutivos de la industria automotriz dijeron que esperan que el reporte recomiende al menos algunos aranceles para que el gobierno pueda usar los hallazgos de la investigación como forma de presión durante sus negociaciones con Japón y la Unión Europea (UE) este año.

El reporte es el resultado de una investigación iniciada por el Departamento de Comercio en mayo de 2018 por solicitud de Trump. Conocida como una investigación de la Sección 232, el procedimiento busca determinar los efectos de las importaciones en la seguridad nacional.



La versión final será enviada a la Casa Blanca para cumplir con el plazo obligatorio, dijo una fuente del gobierno de Trump a Reuters.



Borradores confidenciales de las recomendaciones han circulado por la Casa Blanca y las agencias gubernamentales desde noviembre para su revisión.

Las automotrices y proveedores de autopartes esperan que las recomendaciones incluyan aranceles extensos de hasta 20% o 25% a vehículos ensamblados y partes, o gravámenes específicos contra componentes y tecnologías relacionadas con los autos potenciados por nuevas fuentes de energía, coches autónomos, conectados a internet o compartidos.



“Ninguna de las personas de la industria con las que he hablado cree que el reporte no recomendará aranceles” de acuerdo a las prioridades comerciales declaradas por el gobierno de Trump, dijo un ejecutivo del sector que habló bajo condición de anonimato.

“Y no hay muchas posibilidades de que Trump decida no imponerlos”, agregó.



Funcionarios del gobierno han dicho que las amenazas de aranceles contra los autos son una forma de obtener concesiones de Japón y la Unión Europea.



El año pasado, Trump accedió a no imponer gravámenes siempre y cuando las negociaciones con ambos socios comerciales avancen de manera productiva.