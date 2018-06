¿Qué resultados obtuvieron las empresas uruguayas?

Entre las 16 firmas, ocho incrementaron sus ganancias o dejaron de perder respecto al período previo, cinco redujeron sus utilidades, dos redujeron sus pérdidas y una las aumentó.

Sin que el análisis sea algo trasladable a la economía en su conjunto, entre las 16 empresas hay agroindustriales, industriales, vinculadas a los sectores de construcción, transporte, comercio y servicios.

Los resultados fueron expresados en la moneda original del balance. En el caso de aquellos en pesos, se convirtió además el resultado a dólares al tipo de cambio del día de cierre.

Conaprole.

La principal exportadora uruguaya tuvo un semestre cerrado a enero de 2018 con ganancias 7,7% inferiores a las del semestre a enero de 2017, según su balance intermedio. La cooperativa láctea ganó US$ 37,8 millones en el período agosto-enero. Eso supone una rentabilidad sobre patrimonio (ROE) de 11,1%.

UAG.

La firma Union Agriculture Group (UAG), una de las mayores del sector agropecuario, parece rentabilizar su negocio después de una reestructura que implicó venta de campos para cancelar deudas y arrendar las tierras con las que se quedó. En nueve meses cerrados a marzo de 2018 ganó US$ 1,2 millones y podría cerrar su primer ejercicio positivo. En nueve meses a marzo de 2017, UAG tuvo pérdidas por US$ 31,1 millones. Su ROE sigue muy bajo 0,5%.

Cledinor.

El frigorífico (del grupo Marfrig) viene con un gran desempeño en el balance intermedio. En el semestre cerrado a marzo de 2018 tuvo ganancias 216,9% superiores a las del período similar cerrado a marzo de 2017. Las utilidades alcanzaron a $ 56,1 millones (US$ 2 millones). Su ROE fue de 10,1%.

Frigorífico Modelo.

La firma que da suministro de frío, produce y comercializa hielo, jugo de frutas y tiene una explotación agropecuaria, ganó $ 65,3 millones (US$ 2,3 millones) en los nueve meses cerrados al 31 de marzo, eso es 14,3% más que en nueve meses a fin de marzo de 2017. El ROE fue de 2,2%.

Citrícola Salteña.

La empresa que produce y comercializa frutas cítricas tuvo otro año complicado en 2017, aunque redujo 92,2% sus pérdidas respecto a 2016. La firma perdió $ 32,2 millones (US$ 1,1 millones) en el ejercicio. El ROE fue de -5,6%.

Isusa.

La Industria Sulfúrica S.A., que fabrica y vende fertilizantes y productos químicos, incrementó un 115% sus pérdidas en el ejercicio 2017 respecto a 2016. Las mismas alcanzaron a $ 7,6 millones (US$ 264.219) en 2017. Eso resultó en un ROE de -0,4%.

Fanapel.

La papelera tuvo pérdidas por US$ 514.000 en su balance de nueve meses cerrado al 28 de febrero de 2018 (en nueve meses a febrero de 2017 había perdido US$ 10,8 millones, por lo que bajó su rojo un 95,2%). Su ROE fue de -0,7%. El balance incluye una nota que señala que "el contexto económico nacional y regional que ha afectado negativamente los volúmenes y márgenes de rentabilidad durante los últimos años, por lo que la sociedad decidió interrumpir las actividades productivas en la planta industrial localizada en Juan Lacaze".

Pamer.

La otra papelera que hace públicos sus balances, multiplicó por casi 2,5 veces sus ganancias, con un resultado de $ 90 millones (US$ 3,2 millones) en el período de nueve meses cerrado al 31 de marzo de 2018, con un ROE de 10,1%.

Aluminios del Uruguay.

La metalúrgica redujo 59,1% sus utilidades en 2017 respecto al ejercicio 2016, hasta US$ 749.426 y su ROE fue 4,6%.

Corporación Vial.

La empresa propiedad de la Corporación Nacional para el Desarrollo (CND - paraestatal), tiene la operación y construcción de obras de la concesión vial otorgada por el Ministerio de Transporte —rutas 1, 3, 5 e Interbalnearia entre otras—. En el ejercicio 2017 incrementó 160,4% sus ganancias, para un total de $ 145,1 millones (US$ 5 millones). Su ROE fue de 13,7%.

Tres Cruces.

Gralado S.A. que tiene la concesión de la terminal de ómnibus y shopping Tres Cruces, ganó $ 128,3 millones (US$ 4,5 millones) en el período de nueve meses cerrado al 31 de enero de 2018, apenas 5,6% por debajo que el mismo lapso cerrado a fin de enero de 2017. Su ROE fue de 19,9%.

Aeropuerto.

Puerta del Sur S.A. tiene la concesión del aeropuerto Internacional de Carrasco y en el ejercicio 2017 ganó US$ 26,3 millones, 6,9% más que en el ejercicio previo. Su ROE fue de 28,6%.

Hípica Rioplatense.

HRU S.A. tiene la concesión para la explotación, tenencia y uso de los hipódromos de Maroñas y Las Piedras, además del arrendamiento de salas de slots a la Dirección de Casinos. En 2017 ganó $ 194,9 millones (US$ 6,8 millones), 26% menos que en 2016. Su ROE fue de 17,8%.

San Roque.

La cadena de farmacias tuvo ganancias por $ 48,9 millones (US$ 1,7 millones) en el ejercicio 2017, 138,1% más que lo que había ganado en 2016. Su ROE fue de 36,5%, el más alto entre las empresas que hacen públicos sus balances.

La Tahona.

Runtuna S.A. tiene como objeto principal el desarrollo y comercialización de urbanizaciones privadas en el Uruguay. La empresa tiene algunos barrios privados en fase de comercialización y otros en desarrollo. Es propietaria de los proyectos Lomas de La Tahona, Altos de La Tahona, Viñedos de La Tahona, Chacras de La Tahona, Mirador de La Tahona, La Toscana de La Tahona y Lagos de La Tahona. En 2017 tuvo ganancias por US$ 3,6 millones, un 189,1% más que en 2016. Su ROE fue de 29%.

Zonamérica.

La S.A. es la encargada de la explotación de una zona franca, la primera que tuvo Montevideo y también propietaria del 50,01% de las acciones de una zona franca de próxima inauguración en Cali, Colombia. La empresa tuvo ganancias por US$ 3,1 millones en el ejercicio cerrado a fin de septiembre de 2017, 20,6% menos que el ejercicio previo. Su ROE alcanzó a 5,1%.

En 2017 mejoró notoriamente la rentabilidad de los bancos —luego que en 2016 estuviera en mínimos históricos— aunque parte de ese incremento en las ganancias fue por aspectos no vinculados al negocio puro de intermediación financiera. Según el Monitor Financiero de la consultora CPA Ferrere "en 2017 continuó la disminución del volumen de negocios en moneda extranjera y la morosidad del sistema siguió aumentando". En 2017 el resultado de los bancos alcanzó a US$ 357 millones, de los que US$ 182 millones corresponden a bancos privados —tres de nueve dieron pérdidas (HSBC, Heritage y Nación Argentina)— y US$ 175 millones al Banco República (BROU). Eso implicó, US$ 283 millones más que en 2016, señaló el reporte.

UTE y Ancap ganaron más en 2017, pero se mantiene brecha

UTE y Ancap, las dos principales empresas públicas (y del país), únicas que figuran entre las 500 más grandes de América Latina por facturación, volvieron a tener ganancias en el ejercicio 2017. Sin embargo, la situación es bien diferente entre una y otra.



En el caso de UTE, obtuvo una ganancia neta por $ 14.156,8 millones (equivalen a US$ 492,1 millones), 18% más que en 2016. Fue el quinto ejercicio consecutivo con utilidades y las mayores desde al menos 2003. La rentabilidad sobre patrimonio (ROE) fue de 10,7% en 2017.



Por su parte, Ancap tuvo una ganancia de US$ 39 millones, un 160% más que en 2016. Fue el segundo año consecutivo de utilidades luego de acumular pérdidas por US$ 800 millones en el quinquenio previo y requerir una capitalización del gobierno por US$ 622 millones. Su rentabilidad sobre patrimonio fue de 4,2% en 2017.



El economista de CPA Ferrere, Alfonso Capurro había dicho cuando se divulgó el balance de la petrolera en abril que la ganancia resulta "un poco baja para lo caro que son los combustibles en Uruguay".



Entrevistado en el programa No Toquen Nada de FM Del Sol, Capurro puso como ejemplo a UTE, que tiene "un precio de la energía caro, sobre todo para los hogares", pero logra una ganancia mayor.



En el caso de Antel, aun no divulgó su balance correspondiente a 2017. En el año previo ganó $ 1.847,9 millones (US$ 63,2 millones).