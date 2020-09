El resurgir de la “caja chica” de los organismos internacionales en pleno COVID-19

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Fonplata-Banco de Desarrollo, la “caja chica” de los organismos multilaterales resurgió con préstamos ante la emergencia sanitaria y sus repercusiones en la economía de sus cinco países miembros (Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay y Uruguay).

La entidad que preside el uruguayo Juan Notaro ha aportado unos US$ 600 millones en planes de integración en los cinco socios.



“Reforzamos nuestro apoyo a los países, creamos nuevas líneas de financiamiento específicas, ante la emergencia sanitaria por la pandemia del coronavirus y sus repercusiones en las economías”, declaró a EFE Luciana Botafogo, gerente de Operaciones y Países de Fonplata-Banco de Desarrollo.



La entidad actuó “de una manera ágil”, adecuando proyectos que no estaban aún totalmente desembolsados “para focalizar esos recursos ante la emergencia”, de forma que se logró un aporte de fondos “de inmediato”, subrayó Botafogo.



Fonplata puso a disposición de sus países miembros recursos como un fondo especial de cooperaciones no reembolsables, líneas extraordinarias de financiamiento de rápida aprobación y desembolsos de forma expedita, con la posibilidad además de reestructuración en créditos existentes.



Un ejemplo de ello es el nuevo préstamo por US$ 45 millones para el “Programa de asistencia financiera a Micro y Pequeñas Empresas” en Uruguay, liderado por la Agencia Nacional de Desarrollo (ANDE), para aliviar los impactos de esta emergencia, dentro de la vocación de la entidad de inventivas en sinergias con este tipo de agencias.

Más de 65.000 empresarios de todo el país disponen de un crédito aprobado, a sola firma y sin interés, una inyección de liquidez para evitar la interrupción de la cadena de pagos, así como la pérdida de empleos.



La gerente de Operaciones y Países subrayó la importancia de este apoyo, que incluye subsidios y un seguro de cese de actividad para pequeños empresarios.

Fonplata también aportó otros US$ 15 millones den una línea para aliviar el impacto de la emergencia sanitaria, con un programa de asistencia financiera a microempresas, entre otros aportes que suman más de US$ 60 millones en Uruguay. (En base a EFE)