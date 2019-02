Reunión de camioneros por quejas al Sictrac

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La convocatoria —impulsada desde la Unión de Transporte y Fleteros de Mercedes— tuvo como objetivo principal el análisis de la instalación del Sictrac, los reclamos del sector y la designación de delegados que representarán al movimiento el próximo miércoles 6 de febrero en la reunión que tendrán con el ministro de Transporte, Víctor Rossi.

Los transportistas reclaman que, al día de hoy, las condiciones no están dadas para la instalación del Sictrac y si bien comparten el deseo de implementar el sistema porque creen que "profesionalizará al sector", piden al MTOP que se atiendan sus reclamos antes de que comience a regir la obligatoriedad (pautada para el próximo 18 de febrero).

Al respecto, Álvaro Haller, presidente de la Unión de Transporte y Fleteros de Mercedes, dijo a El País que los transportistas no tienen claro cuáles son los beneficios para los empresarios propietarios de camiones.

"No decimos que no queremos el Sictrac, sí lo queremos porque el sector necesita un cambio urgente pero no están dadas las condiciones porque tenemos claro todo lo que tenemos que pagar y no cuáles son los beneficios para nosotros", indicó.

Asimismo, el transportista cuestionó que el costo del dispositivo de rastreo del Sictrac tenga que ser asumido por las empresas. Según Haller, el precio que deberán pagar por equipo instalado es de US$ 305 más IVA, además de US$ 60 para la Intergremial de Transporte Profesional de Carga (ITPC).

El viernes, la ITPC —que agrupa a las mayores gremiales del transporte de carga del país— publicó un comunicado en el que salió al cruce de quienes han criticado la implementación del sistema de monitoreo impulsado por el MTOP.

En la misiva, la intergremial denuncia que quienes están detrás de los reclamos son "personas que nunca tuvieron actividad gremial" y que "hoy aparecen como los Mesías".

Además, agregó que "las reuniones realizadas en distintos puntos del país, no han sido copadas por los transportistas de raza, quienes ven como su trabajo se diluye día a día, sino por los antes mencionados, quienes han comprado algún camión y no pagan ni respetan las tarifas. Buscan dividir el transporte para seguir en procura de sus intereses, ahogando a quien vive solo del camión", indicó el comunicado.

Sobre la postura de la ITPC, Haller indicó que "lo que piensa la integremial no es lo que pensamos la mayoría de los transportistas".

A la reunión asistieron alrededor de 300 personas pertenecientes a 19 gremiales de departamentos como Artigas, Rivera, Tacuarembó, Rocha, Montevideo, Canelones, Colonia, Flores y Florida, además participaron transportistas independientes.