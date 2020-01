Los 2.153 más ricos dispusieron de más dinero que 4.600 millones más pobres

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Las 2.153 personas más ricas del mundo dispusieron de más dinero que las 4.600 millones de personas más pobres juntas en 2019, dijo Oxfam ayer.

La confederación internacional de ayuda, con base en Nairobi, dijo en un reporte divulgado antes del Foro Económico Mundial en Davos, que a pesar de los avances sociales registrados en numerosos países en desarrollo, las cifras macroeconómicas tienden a esconder que la mayor parte de la población mundial trabaja mucho por poco o casi nada de dinero.



En este contexto se denuncia que casi la mitad de la población trata de sobrevivir con US$ 5,5 al día o menos, lo que los pone al filo de la simple supervivencia.

Incluso una buena porción de la población mundial que tiene ingresos un poco más elevados puede caer en la miseria de un momento a otro: basta una enfermedad o una mala cosecha.



Esta evolución, que hasta ahora ha implicado una distribución extremadamente desigual de los frutos del crecimiento económico, ofrece pocas esperanzas de que la pobreza pueda ser erradicada algún día.

Oxfam indica que aproximadamente una tercera parte de las grandes fortunas proviene de herencias, “lo que ha dado lugar a una nueva aristocracia que debilita la democracia”.



En su informe, la organización no gubernamental saca a relucir que la desigualdad económica “está construida sobre la desigualdad de género”, razón por la cual la mayoría de personas en lo más bajo de la pirámide social son mujeres.

En su reporte “Time to Care”, Oxfam calcula que la labor impaga que realizan las mujeres sumó al menos US$ 10,8 billones al año en valor a la economía mundial. La cifra representa tres veces más que lo que aporta la industria tecnológica.



“Para nosotros es importante resaltar que el motor escondido de la economía es en realidad la labor no remunerada de las mujeres. Eso debe cambiar”, dijo en entrevista a Reuters Amitabh Behar, presidente ejecutivo de Oxfam India.

Para resaltar el nivel de inequidad en la economía global, Behar citó el caso de Buchu Devi, mujer india que pasa 16 a 17 horas diarias buscando agua tras recorrer 3 kilómetros, cocinando, preparando a sus niños para la escuela y trabajando en un empleo de sueldo precario.



“Y por un lado se ve a los multimillonarios reunidos en Davos con sus aviones personales, jets privados, estilos de vida súper millonarios”, afirmó.



La razón es que las mujeres suelen realizar los trabajos más precarios, peor pagados o que simplemente no son remunerados: mujeres y niñas dedican 12.500 millones de horas diarias a cuidados en el hogar, pero a pesar de su trabajo son invisibles en los mercados laborales. (En base a EFE y Reuters)