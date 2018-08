¿Qué riesgos enfrenta la economía y qué deberá hacer el próximo gobierno?

¿Hay riesgo de estancamiento en Uruguay? ¿Está amenazado el grado inversor? En torno a esas dos preguntas sobre la realidad económica giró la presentación que realizó ayer el gerente senior de CPA, Alfonso Capurro, complementada por un análisis del panorama internacional y sus impactos hecho por el economista y socio de la consultora, Gabriel Oddone.

La respuesta brindada a ambos interrogantes es sí, aunque con matices: el Producto Interno Bruto (PIB) se prevé crezca a tasas "bajas" en 2018 y 2019 —la previsión de CPA es 2,2% y 1,9% respectivamente—, aunque "si en Argentina no pasó lo peor y la economía se deteriora aún más" la expansión de la actividad local podría estar "por debajo de 1%"; la meta del gobierno de reducción del déficit fiscal "no se cumplirá" porque el gasto público seguirá creciendo (por las jubilaciones), una situación que "presiona el grado inversor, aunque el perfil de endeudamiento" de Uruguay brinda tiempo para procesar los ajustes necesarios.

"El mundo ha empeorado para nosotros y por eso las proyecciones se corrigen a la baja. A su vez, hay poco margen (a nivel financiero en el gobierno) para que las políticas públicas puedan compensar" esa tendencia, señaló Capurro luego que Oddone repasará la realidad internacional.

El gerente senior de CPA comentó algunas características del crecimiento del PIB en los últimos años: es asimétrico ya que el sector Telecomunicaciones representa la mitad de la expansión y si se suma el comercio llega al 80% del registro en el primer trimestre de 2018; y se mantienen "dos problemas del lado de los fundamentos de la demanda, que son la inversión y el empleo".

Para repuntar en el primero de estos ítems el gobierno ha presentado varias medidas durante el año. Capurro opinó que "es razonable cambiar el régimen de inversión en función del ciclo económico" así como que "se vuelva a priorizar la creación de empleo", y señaló que le consta que hay empresarios que decidieron apostar por nuevos proyectos ante estos beneficios, pero se cuestionó si los cambios "mueven la aguja".

Respecto al empleo, sostuvo que lleva cuatro años en caída (se perdieron 50.000 puestos desde 2014) y que se retomaron los niveles de 2007, lo que provocó en el último tiempo el retiro del mercado laboral de unas 15.000 personas "porque las condiciones no son atractivas", un hecho que "amortigua la suba del desempleo".

Capurro también apuntó que la actual ronda salarial —la mayor de la historia, van a negociar 227 grupos privados— enfrentará "por primera vez desde 2005 un shock relevante del empleo" y el reciente aumento de la inflación —8,41% en 12 meses a julio y tres meses por encima del tope de la meta (7%)— "pone un piso nominal" a la negociación.

"Es difícil clasificarse como sector en problemas" según las pautas del gobierno que marcan un aumento de 6,5% (por debajo de la inflación) en el primer año, añadió.

Argentina.

Oddone dijo que "el nuevo escenario financiero global presiona a los emergentes", en especial a aquellos que poseen "fundamentos más débiles" como Turquía o los vecinos Argentina y Brasil.

Además, el dólar "seguirá fortaleciéndose" por al menos un año y medio lo que "expone a los países de la región a mayores dificultades financieras".

"¿Pasó lo peor en Argentina? No, los fundamentos macroeconómicos siguen siendo débiles", subrayó Oddone. El 2018 la economía vecina sufrirá "una contracción" y habrá "un típico ajuste recesivo" en los próximos meses, que se suma al déficit primario y de cuenta corriente así como a las "elevadas necesidades de financiamiento" de la administración de Mauricio Macri (tiene vencimientos por US$ 17.000 millones ahora y US$ 15.000 millones más el resto del año).

Desde la perspectiva uruguaya, Capurro planteó que "el shock regional no fue amortiguado por precios relativos y eso se traslada a la actividad" ya que "perdimos competitividad en turismo con Argentina y si esto no se corrige vendrán menos" visitantes en la próxima temporada. Ese impacto es el que puede llevar a la economía nacional a una situación de estancamiento.

Ayer en el programa Desayunos Informales de Teledoce el ministro de Economía, Danilo Astori, dijo que la proyección oficial de crecimiento de 2,5% "es una proyección realista" y se refirió al rol de las expectativas: "si nosotros inyectamos pesimismo en la sociedad uruguaya, podemos obtener como resultado conductas pesimistas. Cometemos un error si creemos que todo lo que un gobierno resuelve se cumple en la práctica. Los resultados que se van generando en la realidad, son el resultado de miles y miles de conductas que cada uno de los integrantes de la sociedad toma".

Déficit.

"La situación fiscal es un tema que nos preocupa hace tiempo, en 2014 se empezó a deteriorar", dijo Capurro.

El déficit del sector público es 4% del PIB en los 12 meses a junio y 2018 será el quinto año consecutivo con un rojo fiscal de 3,5% o más, agregó.

La meta actual del equipo económico de reducirlo a 2,5% a 2020 (antes era el objetivo al 2019) "no es válida" según el analista de CPA "porque ya no estará este gobierno, ni rendirá cuentas"; aunque igual señaló que no se cumplirá.

Astori dijo que espera "dejar al próximo gobierno una situación fiscal mejor, no solo que la que tenemos ahora, sino que la que tuvimos al principio". Además, expresó que el resultado del sector público "está tendiendo a mejorar".

También fueron disimiles las visiones que entregaron acerca del proyecto de Rendición de Cuentas que el martes la Cámara de Diputados aprobó (resta el tratamiento en el Senado). Para Capurro tiene "supuestos optimistas", como un aporte de las empresas públicas del 0,5% del PIB y una proyección estable del gasto cuando cada año aumenta por encima de lo previsto. Astori manifestó que "se propuso un aumento de gasto muy pequeño en términos relativos" y respondió a las críticas hechas por la oposición ya que "no comparte" que "suponga un aumento indebido" de las partidas.

El economista de CPA subrayó que el ratio deuda/PIB va en aumento en Uruguay desde 2013 y un virtual estancamiento de la actividad empeoraría la situación. En base a ello, aseguró que "no hay riesgo hoy de perder el grado inversor pero la trayectoria (de la deuda) requiere correcciones" que deberá encarar el próximo gobierno.

Actualidad y futuro.

GABRIEL ODDONE Deberes para 2020 y cajas deficitarias "La trayectoria del gasto público tiene una dinámica insostenible", señaló Capurro y Oddone remarcó que esto deja "mucha presión para la próxima administración". Ambos plantearon que el gobierno que gane la elección y asuma en 2020 deberá "debatir una reforma de la seguridad social" (edad de retiro, tasa de reemplazo y forma del régimen previsional) que incluya no solo al Banco de Previsión Social (BPS) sino a todas las cajas paraestatales —"la Caja Policial y Militar son hoy deficitarias pero todas las demás son potencialmente deficitarias", dijo Oddone— y encarar un ajuste fiscal de alrededor de un punto del PIB. "Ojalá que la economía llegue mejor porque discutir (estos temas) con bajo crecimiento será aún más difícil", remató Oddone.