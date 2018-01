Rossi: "Un problema costoso y difícil son los barcos hundidos en la bahía"

Al retorno de nuestras vacaciones y aunque ya anticipado dos notas (26/12-16/01/18) sobre una extendida entrevista efectuada días pasados al ministro de Transporte Victor Rossi enfocando temas portuarios, nos parece adecuado ir a un resumen de las respuestas del jerarca a modo de ayuda memoria al lector.

1)La asociación de ANP a TCP (hoy 20%) está suscrita por contrato y no aceptan modificación así que se estudia trasladar ese dominio a otra institución del Estado; 2) "Uruguay tiene muy claro la importancia de la carga paraguaya para el puerto de Montevideo. Nuestra política siempre fue no sólo atender bien nuestra importación y exportación sino además ser un puerto de la región. Nosotros estamos estudiando la posibilidad de dedicar algunos muelles que puedan servir para la atención de las cargas paraguayas; 3) Existiendo Puerto Libre desechamos definitivamente la posibilidad de instalar la figura de Tránsito; 4) se ha decidido instalar dos grúas de pórtico a lo largo del Muelle C y su prolongación de 180 metros y se está estudiando quien operará en los muelles púbiicos ambas grúas: 5) Sobre TCP Rossi dijo: Tal vez habríamos necesitado incorporar en el contrato alguna frase donde quedara claro, eso, que el desarrollo de TCP no tiene por qué impedir el desarrollo de las demás áreas portuarias. Les dijimos a TCP que si han decidido vender, que hagan el mejor negocio. En segundo lugar, si deciden no vender, vamos con el mismo gusto de siempre a seguir trabajando con ellos. En tercer lugar, nosotros le dijimos que no vamos a llamar a una Terminal Especializada de Contenedores en otro lugar; la Terminal Especializada en el puerto de Montevideo es ésta, Pero la Terminal Especializada no quiere decir que no se muevan contenedores como se han movido en cualquier otro muelle que sea necesario mover. Y le dijimos también que nosotros siempre íbamos a estar dispuestos a renovar el tiempo, el plazo de la concesión con la negociación indicada. Si ellos plantean la negociación, nosotros prorrogar el tiempo sí, pero qué aportarán, qué sumarán ellos al desarrollo del puerto de Montevideo, lo discutimos. Así que yo creo que tenemos una relacion positiva y si venden, procuraremos mantener una relación positiva con el que venga pero el que venga tendrá que cumplir también no sólo con las obligaciones que le da el contrato sino respetar el funcionamiento del conjunto del puerto de Montevideo". Hasta aquí el resumen de lo publicado los dias 26/12 y 15/01/18.

Siniestros.

Otro de los temas involucrados en la entrevista con el Ministro Víctor Rossi, fue el de las profundidades de agua en el puerto, un instrumento bien importante para manejar políticas de desarrollo y expansión en cuya circunstacia el jerarca consideró que estábamos bien por el momento con un canal de acceso a 12.60 metros hasta la Terminal TCP y a 12 metros en la Terminal TGM (detrás del Dique de Cintura). Confirma Rossi que en tres, cuatro o cinco años se pueda ya disponer de los 13 metros en el canal de acceso lo que implicaría llevar los muelles principales a 12.50 metros y lo haremos pero digamos que hoy ese no es nuestro problema porque en profundidades estamos bien. El tema de los dragados cuesta mucho dinero y hay que ir haciéndolo en virtud de la demanda. Y seguramente la siguiente etapa será ir a los 14 metros para después del 2020.

Puntas de Sayago.

Aunque el puerto en Puntas de Sayago, fue un tema que manejamos tangencialmente, percibimos, sin embargo, que el ministro Rossi estaría viendo este asunto con la perspectiva que lo vemos nosotros, y está en su agenda presente como proyecto bajo su estudio. "Yo lo que le puedo asegurar —agregó el Ministro— es que nosotros tenemos interés que se desarrolle Puntas de Sayago y estamos pensando pasos futuros". Asi que somos optimistas.

Barcos hundidos.

"Sí, ahí tenemos ese problema de los barcos hundidos y semihundidos, abandonados y la peligrosa chatarra que aflora o sumergida en aguas de nuestra bahía, un verdadero Cementerio de Barcos que nos está reclamando nuestra atención cada dia". Son expresiones del ministro de Transporte Víctor Rossi en una prolongada entrevista con El País sobre temas portuarios. "Es un tema que nos preocupa y mucho, Hemos ido en las Rendiciones de Cuentas año tras año agregando normas para agilizar el trámite judicial y en un tiempo eso era un proceso eterno porque cada uno de esos barcos, de alguien es o de alguien fue, los abandonan pero no pierden los derechos y cuando uno dispone medidas aparecen los dueños, muchos de ellos objeto de juicios entre particulares y terminan pretendiendo cobrar al Estado sus buenos precios. Esos riesgos los hemos ido acotando, pero hemos encontrado ahora además una dificultad adicional; la baja internacional del precio del hierro ha hecho que los chatarreros se desinteresen porque la recuperación de ese hierro demanda muchísimo trabajo y además nos cobran enormes sumas por llevar esos barcos a los chatarreros. Si señor, llamamos a licitacion pero nos piden enormes sumas. Además de los perjuicios inherentes, ese Cemeneterio de Barcos, ofrece una vista lamentable, deprimente e indeseable para un puerto turístico. Pero bueno, los estamos sacando pero se van generando nuevos casos. Hay algunas circunstancias que se han dado donde las decisiones judiciales, por ejemplo el caso Fripur, el Juez nos pone en el puerto de Montevideo 12 o 14 barcos de pesca, muchos de los cuales no tienen mantenimiento, se están deteriorando y terminarán alimentando el cementerio. Digo la verdad, todavía no tenemeos una solución eficiente. Por cierto, tenemos que encontrar una fórmula para eliminar este tema en forma permanente. La tendremos que hallar y la encontraremos". Fue una entrevista bien extendida, donde se enfocaron los principales temas del puerto y a través de cuyos comentarios advertimos en el Ministro un manejo fluido y competente y un gusto por el tema portuario, lejos de la improvisación, acercamiento que favorece a la causa portuaria.