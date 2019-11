El rubro impensado en el que Uruguay es un pionero en América Latina, según el BID

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) destacó a Uruguay en un rubro impensado para muchos: los videojuegos.



En el informe “Los videojuegos no son un juego: Los desconocidos éxitos de los estudios de América Latina y el Caribe”, el organismo remarcó que “Uruguay es un país que ha comprendido la demanda” que hay en el mundo en esta materia. “La Universidad ORT, en Montevideo, fue la pionera en ofrecer en 2010, y dentro de la Facultad de Comunicación y Diseño, la opción de estudiar Licenciatura en Animación y Videojuegos. Pronto, otras universidades de la región se sumaron a la propuesta educativa, en la que habilidades como el pensamiento abstracto, la agilidad mental, la resolución de problemas, matemática y el marketing se fusionan con la creatividad”, afirmó.

El informe recordó que “la formación en videojuegos abarca áreas como la animación, artes y medios digitales, producción de video, animación (2D- 3D), desarrollo de sonido, narrativa, arquitectura, diseño de juegos, personajes y escenarios, tecnologías de programación, realidad virtual y aumentada, y marketing”.



Pero, “los equipos pueden estar formados por decenas de profesionales de distintas ramas; por ejemplo, psicólogos, educadores o acróbatas”, explicó. “La creatividad y la fluidez tecnológica que se necesita para el desarrollo de los videojuegos son habilidades indispensables para aprovechar los trabajos del futuro”, agregó.



El BID indicó que “a pesar de que no necesariamente existe una correlación directa del número de empleados con las ganancias de las compañías -por ejemplo, en Finlandia una compañía con solo 250 empleados genera más de US$ 1.000 millones de ganancias al año-, es importante seguir monitoreando los empleos que se generan directa e indirectamente para entender la demanda técnica que se necesita en nuestros países”.



Según el organismo, los aportes que pueda hacer el Estado (vía programas para desarrollar el sector, exoneraciones de impuestos, etc.) son claves.

En ese sentido, resaltó que “en Uruguay, los desarrollos de videojuegos para exportación, que son la mayoría, están libres del impuesto a la renta empresarial y los videojuegos educativos que se consumen en el país están libres del IVA” y además el Ministerio de Industria, Energía y Minería “tiene convocatorias enfocadas al financiamiento de videojuegos; por ejemplo, en el 2018 otorgó dos premios de US$ 50.000 y US$ 20.000 aproximadamente”.

Los juegos más destacados.

El BID incluyó en su informe a 50 estudios de videojuegos de América Latina así como a personalidades del sector. Para ello, evaluó a “más de 350 videojuegos de los 26 países miembros” que en la región tiene el organismo.



De esos 50 estudios, tres son uruguayos. El BID mencionó a Ironhide que “desarrolla juegos de calidad premium para móviles y PC” y señaló que “durante su historia, los juegos de Ironhide han sido ganadores de diversos premios como Game of the Year 2011, Best Strategy Game 2011 (Jayisgames), Best Business KCG 2012 (Corea), Best Strategy Game 2013 (Armorgames), Best Latam Game 2016, Android Excellence 2017 (Google Play), Gold Award 9/10 Pocket Gamer 2017, entre otros”.



Ironhide “desarrolló Kingdom Rush, que fue descargado más de 100 millones de veces en iOS en siete idiomas: inglés, francés, alemán, japonés, coreano, portugués, y ruso”, destacó el informe.



El segundo estudio destacado en Uruguay fue Pomelo Games, que “se especializa en desarrollar videojuegos para celulares, con un alto nivel de pulido y visualmente únicos. Hasta el momento sus tres juegos creados, Bullet Boy, Mars: Mars y Once Upon a Tower, han generado más de 10 millones de descargas entre ellos”.

Desarrolladores de Pomelo Games. Foto: Archivo El País.

El tercer estudio uruguayo que aparece en el informe es Trojan Chicken que fue “creado con el objetivo de generar contenido único para niños. Desde sus comienzos han trabajado estrechamente con el Plan Ceibal, que está enfocado en la inclusión e igualdad de oportunidades para apoyar con tecnología las políticas educativas uruguayas”.



Entre las personalidades destacadas aparece Gonzalo Frasca diseñador, consultor y catedrático de videojuegos de la Universidad ORT en Montevideo y el BID mencionó que “junto a un equipo internacional, compuesto por una veintena de maestros, pedagogos y diseñadores de videojuegos, ha creado un sistema para enseñar matemáticas a niños de primaria que ya se ha probado en algunas escuelas de Francia, Noruega y Finlandia, y que espera exportar próximamente a América Latina” llamado DragonBox School, “que combina libros de texto y de ficción con los videojuegos”.

También aparece como mujer destacada Sofía Battegazzore, la directora de Payana Games y “una de las pioneras en el desarrollo de videojuegos en Uruguay. Durante 10 años estuvo al frente de Powerful Robot Games (junto a Frasca), donde coprodujo juegos para estudios como Pixar, Lucas Films, Cartoon Network y Disney”.