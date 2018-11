SA de entes por fuera de las compras estatales

Esta vez, ante una citación del Parlamento, la Agencia de Compras y Contrataciones del Estado (ACCE) explicó que estas empresas están fuera de su ámbito de competencia y señaló que deberían empezar al menos a utilizar el Registro Único de Proveedores del Estado (RUPE).

"La Agencia no tiene, dentro de su marco de competencias, el contralor de las sociedades anónimas que se rigen por el derecho privado. No contamos con información de las sociedades anónimas en cuanto a su procedimiento de compra; no sabemos cuánto compran ni cuál es el porcentaje de sus compras", señaló el presidente de la ACCE, Diego Pastorín, en una comisión de Diputados enfocada en la gestión del patrimonio público bajo figuras asociativas de derecho privado.

Sin embargo, planteó que "sería importante que estas sociedades, que tienen participación del Estado, utilizaran el RUPE como sistema de información; sería bueno que pudieran utilizar esta información, por ejemplo, a la hora de evaluar proveedores". Agregó que utilizando esa herramienta "las sociedades anónimas pueden evitar contratar proveedores excluidos del sistema por incumplimientos graves, reiteradas observaciones o sanciones por su comportamiento".

Pastorín aclaró que esta propuesta de sumar a las SA del Estado al RUPE "podría ser tenida en cuenta, siempre y cuando no obstaculice el cumplimiento del objetivo por el que la entidad fue creada".

Según informó la delegación de la ACCE en el Parlamento, en la actualidad "hay alrededor de 30.000 proveedores inscriptos en el registro, que ya están aptos para contratar con el Estado".

Acerca del rol que cumple la agencia con las empresas y organismos públicos que sí están bajo su órbita, Pastorín dijo que la tarea pasa por "realizar manuales y guías de implementación de procedimientos de contratación, cursos de capacitación y protocolos que faciliten la gestión de procedimientos". Comentó que la ACCE es convocada cuando distintas dependencias del Estado "tienen que planificar adquisiciones que no son cotidianas en su organismo".