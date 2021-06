Salir de Aduanas 6 días, en Hong Kong 6 horas

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Sacar un contenedor de Aduanas en la región demora entre 3 y 6 días, mientras que en Hong Kong demora entre 2 y 6 horas, fueron algunas de las expresiones que ofreció días pasados el Secretario General de la Asociación Latinoamericana de Integración (Aladi), el Dr. Sergio Abreu, que participó del Seminario: Integración Logística Regional, organizado por el Centro de Estudios y Formación para la Integración Regional (Cefir). Además, el Dr. Abreu hizo referencia en su exposición e importa resaltarlo, a la creación de puertos verdes ligados intrínsecamente a la inteligencia artificial y la tecnología avanzada.

Abreu encaró el escenario geopolítico global para poner énfasis después en los desafíos actuales de la región en materia comercial, logística y tecnológica. Hizo mención a que los dos tercios del comercio mundial son intrafirma, determinando que las inversiones de las grandes cadenas de valor se radican cerca de los centros de consumo más importantes.

En tal sentido, planteó como su principal preocupación la irrelevancia de la región frente a la competencia en el mercado global entre la República Popular China y los EE.UU.. En esa línea se refirió a las negociaciones del Mercosur con la Unión Europea haciendo hincapié en que esta y los EE.UU. tienen zonas de libre comercio con México, Perú, Colombia, Chile y Centro América.



Por otro lado, analizó desde la óptica comercial el magro desempeño de la integración en el marco de la Aladi, resaltando que los países miembros no deberían estar satisfechos con registrar apenas un 10% en el comercio intraregional.

Seguidamente, analizó la logística y la infraestructura regional haciendo un paralelismo con los primeros indicadores en la materia a nivel internacional. Expuso los costos y demoras del traslado de contenedores en América Latina, y puso como ejemplo, la demora de un contenedor entre tres y seis días para salir de Aduanas en la región, frente a las dos a seis horas que le lleva en el puerto de Hong Kong.



Se refirió además, al deficiente desempeño regional comparado con el de otros países de acuerdo a los indicadores sobre la infraestructura. Insistió en la necesidad de hacer navegable la Hidrovía Paraná Paraguay las 24 horas para hacer competitivos los productos en terceros mercados. La Hidrovía, dijo Abreu, adquiere relevancia geoestratégica y económica al reducir costos en el transporte internacional de mercaderías; un punto clave para una región, cuya historia “es la lucha por la navegación de los ríos”.

Otro aspecto abordado fue la creación de puertos verdes, que cumplan con los máximos estándares de protección ambiental, ya que estos actualmente, se aplican como barreras no arancelarias al comercio. Para Abreu, la creación de estos puertos limpios está intrínsecamente ligada a la inteligencia artificial y la tecnología de avanzada. Y ambas son variables clave en la competitividad de la estructura logística.



Finalmente, Abreu cerró su intervención advirtiendo que los principales desafíos de la región residen en los consensos que deben alcanzarse a nivel político entre los países. “Sin voluntad política no hay comercio, sin comercio no hay empleo; hay inestabilidad social y terminamos en la irrelevancia como región”.