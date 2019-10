San Roque emitirá deuda y rescatará títulos previos

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La cadena de farmacias y perfumerías San Roque -propiedad del Grupo De Narváez- decidió rescatar anticipadamente el 100% de las Obligaciones Negociables (ON) por 56,6 millones de Unidades Indexadas (UI, equivalentes a US$ 6,5 millones) que había emitido el 16 de junio de 2016.

Esos títulos de deuda son a siete años de plazo y pagan semestralmente una tasa de interés de 6,75%. La firma tenía la posibilidad de rescatar anticipadamente las ON (es decir pagar el capital) a partir del tercer año y ejercerá esa opción.

Los papeles iban a ser amortizados en cinco cuotas anuales de 20% del capital a partir del tercer año, por lo que hasta el momento se amortizó un 20%.



De todas maneras el rescate está “condicionado a la inscripción en el Registro del Mercado de Valores de una segunda serie de ON y a la previa colocación exitosa” de las mismas, por “la suma de al menos 46,2 millones de UI” (US$ 5,3 millones), indicó San Roque en una carta dirigida a la Superintendencia de Servicios Financieros del Banco Central, que es quien regula dicho mercado.



De hecho, los fondos obtenidos en esta nueva emisión de ON serán destinados, “entre otros”, a cancelar anticipadamente la serie previa de 56,6 millones de UI.



El programa de emisiones de títulos de deuda que San Roque inscribió en su momento ante el Banco Central es por hasta US$ 20 millones o su equivalente en pesos uruguayos o UI.

Luego de la emisión de ON, el grupo argentino comandado por el empresario Francisco De Narváez completó en 2017 la compra de la cadena San Roque a la que había llegado cinco años atrás mediante la adquisición de las acciones del también grupo argentino que comanda Eduardo Eurnekian (y que en Uruguay tiene la concesión de los aeropuertos de Carrasco y Laguna del Sauce).



Según medios argentinos, De Narváez, habría desembolsar US$ 8 millones para quedarse con el 50% de San Roque que todavía no poseía.