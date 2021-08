Sartori presentó proyecto que busca regular transacciones y producción de criptomonedas

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El senador del Partido Nacional, Juan Sartori, presentó este martes un proyecto de ley que busca regular el uso y la producción de criptomonedas en Uruguay. Se pretende legalizar los activos virtuales como medio de pago y que sean admitidas como monedas de curso legal.

El objetivo del proyecto es brindar "seguridad jurídica, financiera y fiscal en los negocios derivados de la producción y comercialización" de las monedas digitales.



Se plantea que los criptoactivos sean "reconocidos y aceptados por la ley y aplicables en cualquier negocio jurídico", y considerados "un medio de pago valido".



En esa línea, se establece que "son productos de libre venta por aquellas entidades e individuos que lo deseen comercializar". Asimismo, determina que toda persona física o jurídica "podrá recibir y/o enviar fondos en moneda de curso legal desde y hacia cuentas bancarias propias o de empresas con licencia otorgadas".



Ahora, ¿cuáles son los tipos de licencias que se darán? Habrá tres diferentes. Una habilita a las "empresas a comerciar cualquier criptoactivo como intermediarios (exchanges) exceptuando transacciones de origen no financiero". Otra permite "almacenar, retener o custodiar criptoactivos". La tercera es para "emitir criptoactivos o tokens de utilidad con características financieras".



"El Poder Ejecutivo otorgara licencias de utilización a aquellos agentes económicos que cumplan con los requisitos que requieran la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (Senaclaft) y el Banco Central del Uruguay (BCU) cuando la operación esté sujeta a contralor antilavado". En el resto de las operaciones, la "utilización de todos estos instrumentos será libre y no requerirá consentimiento, permisos o licencias previas".



Capítulo aparte es la actividad de minería, entendida como el "proceso industrial en el que se combina mano de obra calificada, energía eléctrica, capacidad de cómputo informática y conectividad a internet para realizar un conjunto de procesos necesarios para validar y procesar transacciones de un criptoactivo mediante la resolución de fórmulas matemáticas por parte de nodos conectados a la red donde se obtienen recompensas".



Para la minería no se "requerirán de licencias especiales" y sobre ellas el Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM) tendrá determinadas atribuciones. La cartera otorgará los permisos para realizar la actividad o comercializarlas a "personas físicas o jurídicas que deseen realizar actividades de generación de activos virtuales".



También reglamentará, controlará y auditará a "aquellos que realicen actividades de minería de criptoactivos para su generación o comercialización". A su vez, "promoverá la capacitación técnica de los ingenieros eléctricos, civiles e informáticos en la generación de activos virtuales", entre otras cosas.



Para solicitar una licencia se deberá hacer un trámite electrónico en un sitio web que implementará el Estado. Allí "toda comunicación será de forma digital".



Por otra parte, la Senaclaft "llevará un registro de proveedores de servicios de activos virtuales", incluyendo a "aquellas personas físicas o jurídicas que deseen realizar actividades de generación y comercialización de activos virtuales".



Además, reglamentará, controlará y auditará a "aquellos que se registren como proveedores de activos virtuales de conformidad a los requisitos establecidos en su propia reglamentación".



Por último, hará un "monitoreo del mercado de activos virtuales nacional, poniendo atención en la mejor manera de determinar debilidades en supervisión del trueque de estos activos virtuales".