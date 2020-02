SeaWorld pagará US$ 65 millones para resolver demanda por documental "Blackfish"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

La compañía estadounidense de parques temáticos SeaWorld pagará US$ 65 millones para resolver una demanda colectiva de accionistas a partir del documental "Blackfish" (2013), que denunció malas condiciones de vida de las orcas y sus entrenadores, lo que a la postre generó grandes pérdidas a la empresa.

Según se pudo conocer este martes mediante un comunicado regulatorio al que tuvo acceso Efe, la compañía con sede en Orlando, Florida, ha llegado a este acuerdo ante la Comisión de Bolsa y Valores (SEC).



SeaWorld dice no obstante que el acuerdo no "constituye una admisión, concesión o determinación de culpa, responsabilidad o irregularidad por parte de la compañía o cualquier acusado".



El acuerdo aplaza asimismo un juicio programado para este mes por una demanda colectiva de 2014, que acusó al operador del parque acuático de engañar a los accionistas sobre los problemas comerciales que siguieron al documental "Blackfish", que acusaba a SeaWorld de abusar de sus ballenas orca al mantenerlas en cautiverio.



El documental, dedicado a la orca Tilikum -que ha provocado la muerte de tres personas, entre ellas dos entrenadores-, generó muchas dudas sobre las condiciones en las que estos cetáceos vivían en los parques de SeaWorld.



Según SEC, Seaworld y su ex-CEO James Atchison "hicieron declaraciones falsas y engañosas u omisiones en documentos de la SEC, declaraciones de ingresos y llamadas, y otras declaraciones a la prensa sobre el impacto de 'Blackfish' en el negocio y la reputación de la empresa".



Por ello, en septiembre de 2018 SeaWorld y Atchison acordaron con la SEC pagar una multa de US$ 5 millones por ocultar a sus inversores el impacto negativo que tuvo en la empresa el documental.



El acuerdo de hoy, de mucha más cuantía, aún está sujeto a la aprobación de un jurado federal.



En él la compañía financiará aproximadamente US$ 45,5 millones en ingresos de seguros y otros 19,5 millones en efectivo.



En febrero de 2018, el director ejecutivo de SeaWorld, Joel Manby, dimitió por los malos resultados del grupo en 2017 tras una caída del 5,5% en la asistencia a sus 12 parques temáticos en EE.UU.



La compañía reportó una pérdida neta en el cuarto trimestre de 2017 de US$ 20,4 millones, mientras que en 2016 esa cifra fue de 11,9 millones, después de perder un millón de visitantes.



Tras el éxito de "Blackfish", los problemas de imagen de SeaWorld aumentaron cuando tres de sus orcas murieron en un lapso de seis meses en 2015 en el parque de San Antonio (Texas).



En 2016, SeaWorld anunció la suspensión de su programa de cría y espectáculos de orcas.