El sector que demanda cada vez más trabajadores en Uruguay

Entre mayo y octubre del año pasado se demandaron aproximadamente 1.879 puestos de trabajo por parte de la industria de las Tecnologías de la Información (TI), lo que implicó que es el segundo rubro con más llamados laborales después del área comercial y de ventas y por encima del sector de administración y finanzas que se ubicó en tercer lugar.

De esos 1.879 puestos, 322 fueron requeridos por empresas del sector tecnológico pero para cargos no vinculados a las TI. Mientras que por otro lado, hubo 637 puestos requeridos para cargos vinculados a las TI pero que fueron demandados por parte de otros sectores de la economía.

Los datos surgen del Monitor Laboral TI de Uruguay - Demanda de talento e industria de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) en los portales de búsqueda de empleo, realizado en conjunto por la Cámara Uruguaya de Tecnologías de la Información (Cuti) y la consultora de recursos humanos Advice y que fue presentado ayer de forma virtual.

La investigación recopiló un total de 11.553 llamados laborales publicados en diferentes portales del mercado de trabajo, los cuales fueron posteriormente clasificados por rama de actividad. Es así que el rubro comercial y de ventas ocupó el primer lugar en cuanto a cantidad de llamados laborales publicados con un peso del 18% en el total, el sector de tecnología se ubicó en el segundo lugar, con un peso del 17% y representando una proporción cercana a un quinto del total de las ofertas laborales analizadas y el sector de administración y finanzas se ubicó en tercer lugar con un peso del 12% en el total.

El hecho de que el sector tecnológico se haya posicionado en el segundo lugar en cuanto a número de llamados laborales publicados “habla del enorme dinamismo que sigue teniendo la industria TI en el marco de una situación económica general del país que ya venía bastante golpeada desde los últimos años en materia de crecimiento del desempleo y reducción de la tasa de la actividad económica y que en el último año por la pandemia esos problemas se agravaron mucho más”, explicó Mauro Casa, coordinador del Observatorio TI de la Cuti.



Posteriormente, el estudio delimitó un universo de 2.516 llamados laborales vinculados al sector TI y luego los clasificó en función de los llamados que hicieron empresas del rubro de tecnologías de la información y las de otros sectores de la actividad económica.

Es así que del total de 2.516 llamados, 2.194 fueron llamados en los que se solicitaban personas con perfiles que se ajustaran a las características de un especialista TI y 322 cargos que no tenían que ver directamente con el ámbito tecnológico. En tanto, 1.879 de los llamados fueron realizadas por empresas del sector TI y 637 por empresas de otros sectores.



“Es interesante destacar que de los 2.194 llamados a “cargos TI” que fueron relevados, 637 (29%) fueron publicados por empresas que no pertenecen a la industria TI. Por lo tanto, puede afirmarse que casi un tercio del talento TI está siendo captado por otros sectores de la economía”, indicó la investigación.



En relación a la distribución geográfica de los llamados asociados a las TI, la mayoría (cerca del 80%) fueron requeridos para el departamento de Montevideo, mientras que aproximadamente el 20% de los llamados “o bien no presentan datos acerca de la región o bien no especifica a qué departamento” del interior del país corresponde la oferta.



Si se analizan las ofertas que sí especifican el lugar, un 82% fueron solicitados para Montevideo, mientras que un 19% correspondieron a llamados para el interior del país.

Por otra parte, el informe indagó en los niveles de experiencia y antigüedad requeridas de los talentos y constató que aproximadamente la mitad (47%) de los llamados vinculados a las tecnologías solicitan empleados senior. Cerca del 20% solicitan empleados semi senior y una cantidad similar solicita empleados junior.



A través de ese criterio se analizaron un total de 2.125 menciones que contaban con ese dato. “Cabe aclarar que la sumatoria de estas categorías no suman 100% ya que para un solo llamado puede aplicarse más de una categoría de seniority”, explicó el informe.

Según manifestó el presidente de la Cuti, Leonardo Loureiro, hay un déficit en los cargos senior, por lo que desde la cámara evalúan contratar a personas del exterior con ese nivel de trayectoria para que puedan radicarse en Uruguay.



Pese al déficit que hay en el rango de seniors, según Loureiro “eso no implica que los juniors no estén entrando a trabajar en el sector”, sino que a su entender, “muchas veces pasan por debajo del radar (de las ofertas laborales) por muchos motivos”.



En este sentido, explicó que “muchas empresas del sector tienen programas específicos dedicados a juniors” para incentivar a que tanto los docentes acerquen a sus alumnos al rubro, como también quienes ya estén trabajando acerquen a sus compañeros que aún no han ingresado al sector.



Al evaluar el total de cargos TI demandados, se constató que los más demandados fueron los desarrolladores de software, los cuales representaron el 54% del total de llamados analizados, mientras que el segundo lugar lo ocuparon los cargos de analistas (14%), el tercer lugar los cargos de técnicos (13%) y en adelante con menor incidencia los arquitectos de software (4%), especialistas en datos (3%), entre otros.