Sector de exportación continúa con cifras negativas en Uruguay

En junio el índice de solicitudes de exportación de bienes cayó 9,8% (incluida las zonas francas) con respecto al mismo mes en 2018. A su vez, durante el primer semestre de 2019 la baja fue de 1,78% (sin contar zonas francas) y 1,4% (incluidas las zonas francas) con respecto al mismo periodo del año pasado, según los datos relevados por la Unión de exportadores del Uruguay con base en los Documentos Únicos de Aduanas (DUAs) y Uruguay XXI.



Dentro de las solicitudes de exportación en junio en dólares, China es el primer destino dentro de la lista de países. En ese mes hubo una variación positiva de 24,04% con relación a junio del año pasado. En el segundo lugar se encuentra Brasil que tuvo un descenso de 3,76% por los “rubros como plásticos y cereales”. ZF Nueva Palmira aumentó un 144,21% por una suba de las exportaciones de soja, cereales y productos de molinería. Punta Pereira es la segunda zona franca de la lista y se ubica en el cuarto puesto con US$ 42.243.474 y un descenso de 10,48%. Estados Unidos, que se colocó quinto en la lista, tuvo una variación negativa de 2,58%.



“Entre los principales 20 destinos de exportación se destacaron los incrementos de Venezuela y Costa Rica, en ambos casos por colocaciones de arroz. En tanto, la mayor baja se registró hacia México por menores ventas de cereales, cueros y madera”, aclaró el informe.



Si se categorizan las solicitudes de exportación por productos y se comparan los valores de junio de 2019 con relación al mismo mes del año de 2018, la carne se ubica que primer lugar con un valor en US$ 177.443.058 y una variación positiva de 26,63%. Este fenómeno es gracias a un “aumento destinado principalmente a China”, reveló el informe. La madera se colocó en segundo puesto “pese a la caída de 11,63% debido a menores colocaciones en la zona franca de Punta Pereira, China y Portugal”.



El tercer puesto pertenece a la soja que registró una suba "de 43,35% en relación con junio del año pasado debido al aumento en volumen físico, ya que el precio se ubicó en promedio 12,9% por debajo del de junio de 2018”. Los lácteos se posicionaron en el cuarto lugar con US$ 46.357.646 y tuvo una baja de 4,16%. En quinto puesto se encuentra el cereal que sufrió un decaimiento de 23,8%.



Durante el primer semestre de 2019 las exportaciones de bienes en dólares bajo criterio aduanero descendieron un 1,75% en comparación al mismo periodo de 2018. Entre los primeros diez países la mayor caída se dio en Argentina con un 25,33%. El informe explica que esto fue por una baja “generalizada en la mayoría de los productos de exportación por ejemplo plásticos, aparatos y productos de limpieza”. Holanda (-9,76%) y Alemania (-13,34%) son los otros dos países que presentaron un descenso.



Dentro de los lugares de destino que mostraron un aumento se encuentran: Nueva Palmira ZF (159,02%), Estados Unidos (4,09%), ZF Punta Pereira (3,33%), ZF Fray Bentos (3,30%) y Argelia (22,80%).



La carne en el periodo enero-junio de 2019 tuvo un crecimiento de 9,15% con respecto al 2018 y se colocó en primer lugar. Aunque la madera tuvo una caída de 4,04% “por menores ventas a China y México”, se posicionó en el segundo puesto. “Entre los principales 10 productos exportados el mayor descenso fue el de pieles y cueros por el descenso en las exportaciones a China y México. En tanto, la mayor suba fue la de la soja, que recuperó volumen frente a la mala cosecha del año pasado pero con precios promedio inferiores”, puntualizó la Unión de Exportadores del Uruguay.



El ranking que comprara la exportación de bienes con medición de 12 meses por destino se presenta de la siguiente manera: China (US$ 1.708.081.954), Brasil (US$ 1.093.095.236), EE. UU (US$ 467.291.192), Argentina (US$ 351.518.542) y ZF Punta Pereira (US$ 347.020.826).



“En los 12 meses finalizados en junio las exportaciones de bienes bajo criterio aduanero se dirigieron en su mayoría a Asia, con una participación de 26,59%. La mayor parte de Asia responde a China, que es el principal destino de exportación de Uruguay. El Mercosur quedó en un segundo lugar, con una participación de 21,52%. Las zonasfrancas recibieron el 13,09% de las exportaciones”, expresó el informe.



Con respecto a los servicios, durante el primer trimestre las exportaciones cayeron 14,2% en comparación al mismo periodo de 2018 con US$ 256,6 millones menos, reveló el informe. La caída se explica por “el turismo receptivo (viajes en la balanza de pagos), que cayó 22,4% en el trimestre, debido a la mala temporada, y representó el 58,4% del total exportado en servicios”.



El segundo sector con mayor variación negativa fue la de servicios de gobierno con 9,2%. Los restantes sectores que presentaron bajas fueron: telecomunicaciones, informática y de información (1%), servicios financieros (1,3%), servicios de mantenimiento (0,8%) y uso de propiedad intelectual (0,1%).



“En los 12 meses finalizados en marzo las exportaciones de servicios cayeron 7% en comparación con igual período de 2018. Las ventas de servicios alcanzaron en el año los US$ 4.668,7 millones, lo que significó US$ 349 millones menos que en el año móvil cerrado en marzo de 2018”, reveló el informe.