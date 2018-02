Sector postal: cartas caen, pero paquetes logran récord

El total de envíos postales en Uruguay ha venido cayendo en los últimos tiempos. La primera mitad del año pasado no fue una excepción. En concreto, los envíos se redujeron 6,25% en el primer semestre de 2017 en términos interanuales, de acuerdo al informe "Evolución del sector postal en Uruguay", elaborado por la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicación (Ursec).

Entre enero y junio del año pasado los envíos postales sumaron 60 millones, cuando en el mismo periodo del año anterior habían sido 64 millones. En la primera mitad de 2015, en tanto, habían ascendido a 65 millones de unidades.

¿Cómo se compone esta cifra? El grueso lo explican las cartas. En el primer semestre de 2017 se manejaron en Uruguay 57 millones de este tipo de envíos (43 millones de operadores postales y los 14 millones restantes de personas jurídicas habilitadas, como las empresas públicas que envían a sus clientes las facturas por los servicios que les brindan).

Las cartas enviadas presentan una trayectoria descendente ininterrumpida en el país desde el segundo semestre de 2015 —en aquella oportunidad se habían registrado 63 millones—.

A contramano de la tendencia a la baja de las cartas, los paquetes se anotaron durante la primera parte del año pasado un récord, con 3,67 millones de unidades. Aquí el salto fue de 5,79% en la comparación frente a los mismos seis meses del año previo. Se trata, además, de la cifra más alta desde por lo menos la primera mitad de 2010.

Las cartas que circularon solamente por el territorio nacional tuvieron la mayor participación dentro del total de envíos de este tipo registrados entre enero y junio de 2017: el 97% (55 millones de unidades) fue de esta naturaleza. Dentro de las internacionales, 2% fue entrante (1,1 millones) y 1% saliente (272.015).

En el caso de los paquetes, los números dan cuenta de una relación similar: el 95% de ellos fue nacional (3,4 millones), mientras que 4% llegó desde el exterior (146.555 unidades) y el 1% restante se dirigió a fuera del país (28.732).

Operadores.

El trabajo de la Ursec también da cuenta de la participación de mercado de los principales operadores. En el caso de las cartas, el Correo Uruguayo (con el 38% del mercado, 21,5 millones de unidades) aparece como el más importante. Le siguen UTE (con 11% del total), mientras que la primera empresa privada en figurar es UES (con 10% de participación).

Por otra parte, Encomiendas del Litoral lideró en paquetes, concentrando el 39% del mercado (equivalente a 1,4 millones de unidades durante el primer semestre del año pasado). El Correo se ubicó en el segundo lugar (20% de participación), y Turil Cargo quedó tercero (con 6%).

Los cambios que se están experimentando en el sector postal —con el avance de las encomiendas y la retracción de las cartas— han llevado a que las empresas que participan de este mercado tengan que modificar sus estrategias.

El gerente general de UES, Sebastián Salveraglio, dijo a El País que se trata de una actividad que se está "transformado fuerte". Por este motivo, la firma ha apostado por la paquetería, con énfasis en convertirse en un jugador importante dentro del comercio electrónico nacional.

Frente a la merma del envío de catálogos y folletería tradicional, UES ha incursionado en los últimos años en brindar el servicio de distribución para firmas uruguayas que realizan ventas por internet, "aprovechando el expertise" que ya poseía, precisó Salveraglio.

Los operadores del sector, afirmó, deben "transformarse o tienden a desaparecer".

En esta línea, el empresario destacó que, con 2% de participación de mercado, UES logró estar dentro de las principales firmas de encomiendas por primera vez en el periodo enero-junio de 2017.

Internacionales.

Los datos de la Ursec también muestran qué jugadores fueron los más importantes a la hora del ingreso de encomiendas internacionales al país. Estas cifras contemplan las modalidades de entrega expresa (brindada por los correos privados y el Correo y que no puede exceder los US$ 200, entre otros requisitos) y no expresa (por el Correo, cuyo tope son US$ 50).

En este terreno encabezaron el ranking tres correos privados: Miami Box (15% del mercado), Exur Envíos (13%) y Envía Mi Compra (10%). El Correo, en tanto, apareció en cuarto lugar, con 9%.

Durante el primer semestre del año pasado fueron 147.000 los paquetes internacionales que ingresaron el país desde el extranjero. Esto supuso casi el doble de encomiendas que en el mismo semestre de 2016, cuando se habían registrado 74.000 unidades. En concreto, el aumento interanual trepó a 98,6%.

Año previo.

De acuerdo con el informe de la Ursec, el Producto Interno Bruto (PIB) del sector postal ascendió en 2016 (último dato disponible) a $ 1.100 millones, en pesos corrientes. Ese mismo año, mientras que la economía uruguaya creció 1,45%, este sector tuvo una contracción de 1,01%. Se trató del segundo año consecutivo de caída, tras la baja de 3,55% ocurrida en 2015. Desde 2006 hasta ese momento el sector postal siempre se había expandido por encima de la actividad económica del país.