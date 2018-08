El sector servicios en Brasil pierde un 0,9% en el primer semestre

El resultado en los seis primeros meses del año se vio impactado negativamente por las caídas en los servicios administrativos (-2,1%), de información y comunicación (-2,0%) y los prestados a las familias (-2,0%), según un balance divulgado ayer por el estatal Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE).



La actividad en el sector descendió además un 1,2% interanual hasta junio, lo que evidencia la lenta recuperación de la economía brasileña tras la profunda recesión que vivió entre 2015 y 2016 y de lo que solo comenzó a recuperarse el año pasado.



El Banco Central y el Gobierno brasileño han reducido sus previsiones de crecimiento para este año desde el 3,0% hasta el 1,6 %, en línea con las estimaciones del mercado financiero, que pronostica una expansión del Producto Interno Bruto (PIB) del 1,49%.



La caída en el saldo semestral pudo ser más profunda de no ser por la notable subida del 6,6% registrada en junio pasado con respecto a mayo, que supuso además récord de la serie histórica iniciada en 2011, y del 0,9% frente al mismo mes del año pasado.



El índice recuperó así en junio el desplome del 5,0% que sufrió en mayo, cuando en los últimos once días de ese mes una huelga de camioneros paralizó el transporte por vía terrestre y provocó graves problemas de desabastecimiento.



Según cálculos del Gobierno, el paro generó pérdidas en la economía brasileña por valor de unos US$ 4.100 millones.



En este sentido, el segmento del transporte terrestre, medio más utilizado para el traslado de mercancías en el país, experimentó en junio un avance del 23,4%, frente al descenso del 15,4% registrado en el mes inmediatamente anterior.



No obstante, las dudas sobre la mayor economía de Sudamérica, que se desplomó un 7% entre 2015 y 2016 y solo creció un 1% en 2017, persisten debido a las tensiones comerciales internacionales y las inciertas elecciones presidenciales que se celebrarán en el país el próximo 7 de octubre.



Además, las tasa de desempleo aún se mantiene en cotas altas al ubicarse en junio en el 12,4%, lo que equivale a 13 millones de personas sin trabajo.