Sector tecnología alcanzó facturación récord en 2018 y aspira a un peso mayor en el PIB

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

La facturación del sector de tecnologías de la información (TI) en Uruguay creció un 6% el año pasado en comparación con 2017. Esto implicó un récord para el rubro, ya que 2018 se transformó en el año con mayor facturación desde que se tienen registros.

Así lo señalan los datos de la encuesta anual que elabora la Cámara Uruguaya de Tecnologías de la Información (CUTI) a los que tuvo acceso El País.

El aumento en la facturación del sector se explica principalmente por un aumento en las exportaciones, que crecieron un 13% en 2018. Según explicó a El País el presidente de la CUTI, Leonardo Loureiro, se trata de “un hecho muy relevante y es una cifra que representa mucho más de lo que veníamos vendiendo”.



La facturación en 2018 alcanzó los US$ 1.687 millones, lo que implicó un crecimiento del 6% con respecto al año anterior cuando esa cifra había sido de US$ 1.589 millones.

Según indicó Loureiro, el sector tecnológico tiene “mucho más potencial” para crecer. Dijo que desde CUTI se les ha planteado a los candidatos presidenciales la posibilidad que tienen las TI de pasar de representar hoy el 2,7% del Producto Interno Bruto (PIB) a representar 5% un quinquenio hacia adelante.



De los US$ 1.687 millones facturados por el sector en 2018, US$ 771 millones corresponden a exportaciones más ventas de filiales, mientras que US$ 917 millones son por ventas en el mercado interno. Estas cifras en 2017 habían sido de US$ 684 millones y US$ 905 millones, respectivamente.



Al analizar por segmento de negocio, los datos reflejaron que “infraestructura TI” continuó siendo el sector con mayor facturación.



No obstante, Loureiro explicó que este fenómeno tiene que ver con la participación de Antel en el sector. Si se eliminan del análisis los datos de esta empresa, el sector que más factura y el de mayor tamaño es el de servicios, que registró ventas por US$ 401 millones, un 2,2% más que en 2017.

El sector tecnológico tiene “mucho más potencial” para crecer, dijo Loureiro. Foto: Archivo

Sobre el peso del segmento servicios, el presidente de CUTI dijo que desde la gremial buscan cambiar la tendencia. “Queremos transformar el liderazgo del sector de servicios porque es importante en el caso de las exportaciones por ejemplo, ya que hay dos tercios de servicios y un tercio de productos. Queremos cambiar eso para que haya un mayor crecimiento (de la comercialización de productos) y haya economía de escala”, explicó Loureiro.

Exportaciones.

Si se analizan las exportaciones del sector el año pasado, estas tuvieron como principal destino a Estados Unidos. El país norteamericano explica el 64% de las ventas al exterior del sector tecnológico, seguido por Brasil y Argentina en una menor medida.



“Esto muestra lo buena que es la industria (uruguaya) que le vende a uno de los mercados más exigentes” del mundo, señaló Loureiro.



El resto de los lugares a los que las empresas locales del sector tecnológico venden son: Puerto Rico, Ecuador, Curazao, México, Colombia, zona franca Uruguay, Perú y Paraguay.

Puerto de Montevideo. Foto: Archivo El País.

Según explicó el presidente de la CUTI, “una de las cosas que más llama la atención” y que se desprende de los datos recabados, es que si se excluyen las exportaciones de bienes del sector en 2018, las TI serían el tercer rubro en cantidad de exportaciones por monto, detrás de la celulosa y de la carne -tomando los datos de Uruguay XXI-. Esta medición lo ubica por encima de sectores como los lácteos y la soja.



“Cada año hemos ido avanzando más y más. En 2010 cuando comenzamos a medir estábamos en el octavo lugar. En 2017 ya éramos cuartos y el año pasado fuimos terceros”, manifestó Loureiro.



Según señaló el presidente de la gremial sectorial, la mejora en las exportaciones se debe a “una política muy fuerte” por parte de la CUTI y de las empresas asociadas. Mencionó que el aprendizaje de las empresas grandes y medianas es luego compartido con las pequeñas, a quienes les explican qué hicieron para mejorar.



Por último, los datos de la encuesta sectorial reflejaron que más allá de las exportaciones de TI, también hubo un aumento a nivel de presencia directa (oficinas) de las empresas uruguayas en otros países del mundo. En esto Argentina, Chile y Colombia lideran la tabla, aunque según Loureiro también han sumado oficinas en países de África y Asia.