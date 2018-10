“Segunda caja” del Estado: cae recaudación

En los primeros nueve meses del año, la recaudación de la Dirección Nacional de Aduanas (DNA), conocida como la “segunda caja” del Estado, recaudó 2,54% menos en términos reales (en pesos, descontado el efecto de la inflación) que en igual período de 2017 y alcanzó los US$ 2.158 millones, según un análisis de Cibils Soto Consultores.



El resultado es explicado por la reducción en la recaudación en el anticipo del Impuesto Específico Interno (Imesi), que cayó un 13% y el Impuesto al Valor Agregado (IVA) a la importación y su anticipo que cayó en el entorno del 8%.



“La caída en la recaudación se da a pesar del incremento aprobado para la tasa consular, tributo sobre el cual se ha incrementado la percepción real un 93%, pasando de $ 2.770 millones a $ 5.355 millones”, agrega el informe.



La Dirección Nacional de Aduanas es responsable de recaudar 36 tasas, impuestos o sus anticipos , gravámenes, certificados, en la mayoría de los casos para otros organismos.



La forma de recaudarlos es a través de tres regímenes: importación, exportación y mercadería en tránsito.



Desde Cibils Soto Consultores señalaron que, pese a esa variedad de impuestos, tasas y gravámenes (36), la recaudación del organismo se encuentra muy concentrada en seis tributos específicos que son: IVA, IVA anticipo, Impuesto Aduanero Único a la Importación (Imaduni) más recargo, tasa consular, Imesi anticipo y el Impuesto a las Rentas de las Actividades Económicas (IRAE) anticipo.



Esos seis tributos expuestos representan el 95% de la recaudación total.



“En Uruguay no existen gravámenes relevantes a las exportaciones, por tanto, caídas en la recaudación se explican basicamente por la contracción en la recaudación sobre las importaciones.



En ese sentido, encontramos caídas en las importaciones de rubros relevantes gravados por los tributos que han mostrado retracciones significativas. En particular, en estos primeros nueves meses caen las importaciones de vehículos de pasajeros (11,4%) y vehículos de transporte (18,4%)” analizó Marcos Soto, socio de Cibils Soto Consultores.