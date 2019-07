Seis temas claves que el Mercosur debate en Argentina

El Mercosur, fundado en 1991 por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, celebra en la ciudad argentina de Santa Fe su quincuagésima cuarta cumbre, que este miércoles reunirá a los presidentes de los países miembros del bloque más los de los asociados Bolivia y Chile.



Estos son los seis temas clave que se discuten en la cita regional:



6. Crisis venezolana

La crisis social, económica y política que desde 2013 vive Venezuela puede ser parte del diálogo político de los cancilleres y los presidentes del Mercosur en esta cumbre.



El bloque suspendió en 2017 al país suramericano como miembro pleno del Mercosur por considerar que hubo una "ruptura del orden democrático" por parte del Gobierno de Nicolás Maduro.



Sin embargo, la posición de los miembros del bloque no es del todo unívoca respecto a la situación en Venezuela ya que Uruguay -a diferencia de Argentina, Brasil y Paraguay- no ha reconocido al titular de la Asamblea Nacional (Parlamento venezolano), Juan Guaidó, como presidente encargado del país, función que desempeña desde enero pasado.



También a diferencia de sus socios, Uruguay no forma parte del Grupo de Lima, con posiciones más duras respecto al régimen de Maduro y que celebrará una reunión ministerial el próximo martes en Buenos Aires.



En base a EFE