Sepa cuál es el cambio que se viene en las ferias de Montevideo tras más de 70 años

La competencia de regular las ferias es de las intendencias, pero también en algunos aspectos es del Área de Defensa del Consumidor de la Dirección General de Comercio del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). El hecho de que el MEF tenga que ver con la regulación de las ferias es un resabio del Consejo Nacional de Subsistencias y Contralor de Precios que surgió en 1947 (ver aparte) y que debía “proponer al Municipio la instalación de ferias francas, mercados o puestos municipales de expendio”.

Eran épocas de fuerte intervencionismo estatal, al punto que Subsistencias (como se lo conocía popularmente) tenía un puesto en cada feria (con precios “testigo”) y vendía productos alimenticios. Sí, el Estado compraba y vendía artículos de primera necesidad al público. Eso terminó entrada la década del 80 y más tarde se eliminó la Dirección Nacional de Subsistencias que tenía a su cargo la administración y regulación de las ferias.



No obstante, las ferias siguen dependiendo en parte del MEF, pero eso está a punto de cambiar. Un artículo del proyecto de ley de Presupuesto, “dispone el traspaso a la órbita de la Intendencia de Montevideo de la autorización, administración y fiscalización de las ferias, así como de todos los cometidos que tiene el Área Defensa del Consumidor, de la Dirección General de Comercio, sobre estas ferias del departamento de Montevideo”, señaló el director del área, Álvaro Fuentes. “A su vez, se establece un período de transición para esa transferencia a la intendencia, para que no sea algo que se realice de un día para otro sin articulación alguna entre ambos organismos”, agregó.

Fuentes recordó que “el Área Defensa del Consumidor viene haciéndose cargo de la administración y fiscalización de las ferias; de hecho, cuando se elaboró la ley de Presupuesto para el período 1995-1999, se suprimió la Dirección Nacional de Subsistencias, que era el organismo del MEF que tenía a su cargo las ferias. La asociación de feriantes pidió mantener el statu quo del momento y que las ferias siguieran en la órbita del ministerio sin ley, sin normativa. Así se mantuvo durante más de 25 años”.



Pero la situación cambió. “Al día de hoy estamos con los funcionarios que tenían el régimen de trabajo de Subsistencias, que trabajaban sábados, domingos y feriados desde las cinco de la mañana. Obviamente, estos funcionarios se han ido jubilando y ese statu quo que la asociación de feriantes solicitó durante mucho tiempo no se puede mantener”, aseguró Fuentes.

El funcionario del MEF dijo que “durante años mantuvimos conversaciones con la Intendencia de Montevideo debido a la situación de asimetría que se advertía entre Montevideo y el resto del país. Las únicas ferias que administra el Área Defensa del Consumidor, como repartición de la administración central, son las del departamento de Montevideo. Las ferias alimentarias del resto de los vecinos del interior son administradas por las intendencias correspondientes. Estamos hablando de que 18 intendencias administran sus ferias y, en el caso del departamento de Montevideo, lo hace el MEF. Al día de hoy son 120 ferias y, con recursos de los contribuyentes de todo el país, estamos atendiendo esta tarea que corresponde al departamento de Montevideo”.

Además, Fuentes argumentó que “la feria es materia de abastecimiento, y el Área Defensa del Consumidor, como dice su nombre, por naturaleza y por mandato legal, tiene que dedicarse a la defensa del consumidor. La provisión de alimentos no es materia de defensa del consumidor”.



Este traspaso para que la Intendencia de Montevideo se haga cargo de todo lo que tiene que ver con las ferias, se dio tras “conversaciones, receptividad y planteos que hizo la asociación de vecinos afectados por las ferias vecinales de alimentos y la Asociación de Feriantes. En el caso de estos dos grupos de interés, se planteó que querían una garantía de que las ferias tal cual se encuentran al día de hoy sean respetadas en esas condiciones al momento de pasar a la órbita de la Intendencia. Eso para nosotros resulta obvio, pero ellos querían una disposición en la norma que les diera seguridad de que las ferias que se encuentran al día de hoy serían las mismas y solamente cambiaría la administración”, explicó Fuentes.

Feria de Tristán Narvaja. Foto: El País.

Roles en las ferias.

¿Qué hace actualmente el Área de Defensa del Consumidor? Su director señaló que “realiza exclusivamente cuatro tareas en forma solitaria y después hay 12 que efectúa la Intendencia sobre las ferias administradas por dicha área; algunas de ellas están superpuestas con nuestra oficina”. Las tareas del Área de Defensa del Consumidor son: “el otorgamiento de los permisos de los nuevos feriantes, la transferencia de permisos a familiares o terceros, el control de asistencia de los feriantes y la historia laboral, el legajo, de esos permisarios. La idea es transferir esos legajos con la historia de los permisarios, a la Intendencia. Y la transferencia del otorgamiento de los permisos se conversa, pero es la misma regulación que está en el Digesto de la Intendencia. Incluso, la comuna, en caso de terceros, plantea la posibilidad de sorteos, lo cual es más transparente, y nosotros estamos de acuerdo”, añadió el funcionario.

Por otro lado, la intendencia actualmente realiza otras tareas, algunas de las cuales son competencia del MEF. “La Intendencia, por resolución del intendente, resuelve para cada feria, en qué calle va, en qué día y en qué horario funciona la feria del MEF. Los inspectores de la Intendencia controlan el horario en que se arma y desarma la feria, tarea que es del ministerio pero la realiza la comuna. En el contexto de la emergencia sanitaria la Intendencia dictó una resolución por la cual cambió el plazo de armado y funcionamiento de las ferias, lo cual está en el reglamento de la Dirección General de Comercio del MEF, con el visto bueno de quien les habla. Después dispone en qué calles deben estacionar los camiones de los feriantes. Los inspectores de la Intendencia controlan que los feriantes no ocupen las veredas y el espacio que deben dejar libre para que circulen los clientes en las ferias, tarea que es del MEF, pero la hace la comuna de Montevideo. La Intendencia exige a los feriantes que además de estar registrados en el Área de Defensa del Consumidor del MEF, también lo estén en la Intendencia. Asimismo, los inspectores de la Intendencia controlan que los permisarios tengan carné de salud, certificación de balanza del LATU y el carné de manipulación de alimentos, tarea que es del Área de Defensa del Consumidor del MEF, pero lo hace con nuestro visto bueno. A su vez, los inspectores de la Intendencia controlan el permiso de los camiones para transportar alimentos, cerdo, pescado y productos de granja, tarea que está a cargo del Área de Defensa del Consumidor del MEF, pero de igual modo la realiza la Intendencia y vemos con buenos ojos que se haga así. Por su parte, el servicio de la Intendencia recoge el embolsado de la recolección de los desperdicios que quedan al desarmarse la feria y hace una limpieza final en la calle, tarea que es propia de la Intendencia”, relató Fuentes.

Para hacer el traspaso de la autorización, administración y fiscalización de las ferias el plazo establecido es de 150 días, que “quien lo planteó con mayor interés fue la Asociación de Vecinos que están afectados por las ferias, y por el cual se planteaba que las mismas no podían pasar de un día para el otro a la Intendencia sin un plan. Al día de hoy no tenemos un programa específico porque estamos esperando la asunción de las nuevas autoridades de la Intendencia. Nuestra intención es sentarnos a conversar y ver cuál es el plan. De todas maneras, encontramos que no habría grandes dificultades”, remarcó Fuentes.