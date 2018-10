Sepa qué medidas mantiene AEBU con los cajeros automáticos del Banco República

El sindicato del Banco República (BROU) informó que mantendrá las medidas que comenzó a implementar el pasado viernes, que incluyen el corte de horas extras y la no atención de las guardias de cajeros automáticos que se realizan los fines de semana.

El miércoles por la tarde habrá una reunión entre el sindicato y el directorio del BROU para intentar solucionar el conflicto.

Desde el sindicato bancario AEBU reclaman que, a partir de la implementación del nuevo sistema informático, el banco mantiene deudas salariales con los trabajadores debido a una "liquidación errónea" de los quebrantos de los cajeros.

"Hasta que no se pague lo adeudado, no habrá levantamiento de medidas. Nos reuniremos todas las veces que sea necesario para intentar buscar una salida pero en tanto no se abone lo que se debe, las medidas no van a detenerse", indicó a El País, el dirigente de AEBU, Álvaro Legaspi.

Según el dirigente, las medidas sindicales "no tendrán casi impacto" en los días entre semana ya que la mayoría de los cajeros automáticos suelen cargarse durante el horario bancario.

Sin embargo, dijo que sí comenzará a resentirse el servicio de transporte de valores a partir de hoy.

"Ya hay remesas de Montevideo al interior que estarían peligrando la salida porque este sector —que ha sido desmantelado— trabaja casi exclusivamente en horas extras", indicó.

Desde el BROU emitieron un comunicado en el que se admite que hay un diferendo con el sindicato y que "se continuará negociando para encontrar un punto de acuerdo".

Además, el banco informó que en caso de que las medidas anunciadas afecten la disponibilidad de efectivo en los cajeros automáticos del Banco República, los clientes de la institución tendrán, como es habitual, otras formas de acceder a efectivo, tales como las extracciones en Abitab y Redpagos por hasta $ 10.000 y los retiros de hasta $ 3.000 en los comercios que cuenten con POS de las redes Scanntech y Resonance. Asimismo, se podrá retirar dinero en locales de Urupagos y Farmashop.